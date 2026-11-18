Gorka, fontanero y empresario: "Puedes ganar 5.000, 6.000 o 7.000 euros al mes porque no hay mano de obra cualificada"

En la actualidad existe una situación muy curiosa en el mercado laboral. Mientras muchas personas tienen dificultades para encontrar un buen sueldo en trabajos de oficina, los oficios manuales de toda la vida están pasando por un momento excelente.

El motivo es muy sencillo: cada vez hay menos personas que aprendan estos oficios, por lo que faltan trabajadores.

Así lo expone Gorka, un fontanero y empresario con años de experiencia, que ha detallado de forma clara en un vídeo de TikTok de MrNéstorCapital cuánto se puede llegar a cobrar en este sector.

Según sus cálculos, la fontanería es hoy un trabajo donde se mueve mucho dinero, alcanzando sueldos que sorprenden a la mayoría.

"Puedes ganar 5.000, 6.000 o 7.000 euros al mes según tu cualificación", confiesa abiertamente este profesional.

La razón para alcanzar estas cantidades es que hay muchísimo trabajo y muy pocos fontaneros disponibles.

Gorka señala que, como cuesta tanto encontrar a personal preparado, los profesionales pueden mantener sus tarifas altas y los clientes las aceptan ante la urgencia de arreglar sus averías.

De hecho, comenta que incluso las personas menos rigurosas en su trabajo pueden llegar a "ingresar entre 2.000 y 3.000 euros al mes".

Sin embargo, para un buen profesional, con años de experiencia a sus espaldas, alcanzar esas cifras de hasta 7.000 euros es algo totalmente normal en el mercado actual.

Para ilustrar mejor la realidad del sector, el empresario expone ejemplos del día a día. Asegura que pedir 200 euros por acudir a un domicilio para cambiar un simple grifo es una práctica muy habitual.

"Tú vas a una señora, le dices que son 200 euros y te va a decir que sí te los va a pagar porque no hay mano de obra cualificada en estos momentos", explica con total seguridad.

Por este motivo, recalca que cobrar entre 180 y 200 euros por un trabajo rápido de apenas un par de horas es el precio estándar.

Los usuarios valoran la tranquilidad y prefieren pagar más para asegurarse de que el trabajo lo realiza un profesional de confianza.

Por supuesto, es necesario considerar que no todo ese dinero es beneficio limpio. El sueldo de un fontanero cambia mucho dependiendo de si es un empleado asalariado, un trabajador autónomo o el dueño de una empresa de reformas.

Gorka recuerda que un autónomo o empresario tiene que pagar de su bolsillo gastos importantes como las herramientas, el transporte y los seguros, lo que resta dinero al beneficio final.

También influyen otros factores determinantes, como trabajar en ciudades grandes donde las tarifas son mayores, o el nivel de especialización del operario.

Además, los servicios requeridos están evolucionando. Gorka menciona que cada vez se instalan sistemas más modernos, como la aerotermia para climatizar las viviendas.

Por último, para cualquier persona que necesite contratar a uno de estos expertos, el consejo principal es solicitar siempre un presupuesto muy detallado, donde se desglosen de forma transparente los costes de la mano de obra, los materiales y el desplazamiento.