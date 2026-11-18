Varios países de la Unión Europea han recomendado de manera oficial que sus ciudadanos cuenten con un kit de supervivencia capaz de aguantar al menos 72 horas ante emergencias climáticas, ciberataques o apagones.

No es únicamente una cuestión de tener comida y suministros, también deberíamos tener energía; en ese contexto, el ingeniero de la energía Borja Pérez ha explicado cuál es la mejor batería portátil que deberíamos tener para durar ese tiempo.

Antes de mirar precios o marcas, el experto aclara que no vale una batería convencional, sino una estación de energía portátil que integre en un mismo equipo el almacenamiento y un inversor con enchufes de corriente alterna a 230 voltios, además de puertos USB para conectar nuestros aparatos.

Debemos recordar que el objetivo de la recomendación para aguantar 72 horas no se refiere a llevar una vida normal: "Obviamente no pondrías la lavadora en una situación tan catastrófica como esta", aclarando que la electricidad es el tercer aspecto en prioridad, detrás del agua y la comida.

La idea de tener una batería como estas es mantener las comunicaciones y una iluminación básica, nada más; y teniendo eso en cuenta, la verdad es que podemos optar por modelos muy pequeños y baratos que cubren esas necesidades.

Por ejemplo, una estación portátil de 1 kWh puede ser más que suficiente para esas 72 horas, según los cálculos del ingeniero de mantener el router encendido de 10 W durante ocho horas, una luz LED de 15 W durante cinco horas y la carga de teléfonos móviles y pequeños dispositivos.

"En total estaríamos consumiendo unos 195 Wh al día, con lo cual, si multiplicamos por 3 días, tendríamos 585 Wh. Es decir, con una batería de unos 700 Wh o 1 kWh iríamos bastante bien".

Esto es ideal porque "una batería de 1 kWh es muy pequeñita y una nueva te puede costar menos de 400 €, y de segunda mano, pues seguramente 250 o 300 € aproximadamente", según Pérez.

Borja, electricista: "La UE recomienda tener 72 horas de suministros esenciales, una batería de 1 kWh es suficiente"

Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese cálculo tiene muy poco margen; en cuanto tengamos que encender un ordenador portátil para trabajar o conectar otro pequeño aparato eléctrico, la capacidad de 1 kWh se agota rápidamente.

Por ese motivo, la recomendación del ingeniero es mirar un poco más arriba: "Mi recomendación para tres días, no me quedaría con una batería de 1 kWh. Iría mínimo, mínimo, a una batería de 2 kWh".

Para quienes quieren ir un paso más allá y asegurar una autonomía holgada, ante cualquier situación, Pérez cree que deberíamos dar el salto a los 4 kWh, que se obtiene combinando una estación portátil con un módulo de batería adicional.

"Con 4 kWh, para que te hagas una idea que teniendo en cuenta el doble de consumo que había tenido, que son 400 Wh al día, con 4 kWh me daría para 10 días de energía, incluso consumiendo 1 kWh al día me daría para 4 días de energía".