Hoy en día, meterse en una reforma o buscar a un albañil de confianza para arreglar un baño o cambiar el suelo se ha convertido en una auténtica odisea para cualquier familia de España.

Encontrar hoy a un profesional fino, con experiencia y ganas de trabajar cuesta meses de paciencia, las listas de espera no paran de alargarse y los veteranos del sector se topan a diario con una realidad muy preocupante: no hay mano de obra joven que quiera aprender el oficio desde abajo.

Uno de los profesionales que vive este problema cada mañana es Antonio Novoa, un albañil pacense con más de 20 años de trayectoria que trabaja como autónomo en reformas completas de viviendas.

Antonio recuerda con detalle cómo fueron sus propios inicios en la construcción: “Tenía 19 años y me daban 60.000 pesetas (unos 360 euros) al mes; teníamos dos pagas y nos llevaban en coche a la obra”.

En aquellos tiempos no había facilidades ni nadie te regalaba nada a pie de andamio.

"A mí no me enseñó nadie; yo tenía que mirar, que es lo que no hay ahora. ¿Qué es lo que le falta a la juventud de hoy? Que le falta esa base de decir: no quiero estudiar, pero ya que estoy en la construcción voy a intentar aprender disciplina", explica con total claridad sobre la actitud de los chavales que entran hoy al andamio buscando ganar dinero rápido sin poner verdadera atención.

A los 22 años fue padre, una responsabilidad temprana que le obligó a doblar esfuerzos para salir adelante: "Fui padre muy joven y me iba los sábados y los domingos a trabajar para aprender".

Gracias a esa dedicación aprendió los secretos del oficio, defendiendo que la obra da una gran estabilidad a quien es formal.

"Este oficio ha hecho que mi mujer y yo podamos pagar la hipoteca, tener nuestra casa y nuestro coche; no hace falta ser el mejor del mundo, solo hacer las cosas bien, no engañar a nadie, ser sincero y responsable", asegura.

Esa falta de preparación ajena le llevó a trabajar solo para no jugarse su prestigio: "Hoy en día se unen dos o tres oficiales y no quieren peones, pero para dejar a alguien alicatando no te puedes fiar; hay un montón de peones que no saben hacer su trabajo".

Antonio lanza una advertencia final y directa sobre el relevo generacional: "Tengo 43 años y todavía me queda hasta los 67, o sea que voy a hacer muchas obras; pero que la juventud apueste por la construcción porque si no se va a acabar".

Si nadie aprende el oficio tradicional, dentro de poco no quedará nadie cualificado para arreglar una casa en España.