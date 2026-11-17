Santiago, fontanero con 20 años de experiencia: "Por el salario mínimo, un chaval prefiere una oficina a aprender un oficio"

Vivimos pegados a una pantalla. En plena era del teletrabajo, las aplicaciones móviles y la inteligencia artificial (IA), el sueño de miles de jóvenes al salir a buscar empleo suele resumirse en lo mismo: un portátil, una mesa y una oficina.

Sin embargo, en el mundo real, los profesionales esenciales que mantienen en marcha nuestras casas y edificios se están extinguiendo a pasos agigantados.

Santiago, instalador madrileño con más de dos décadas de oficio a sus espaldas, lo resume sin rodeos al analizar por qué cuesta tanto encontrar relevo generacional: "Por el salario mínimo, un chaval prefiere una oficina a aprender un oficio".

Para el experto, si un puesto de entrada en los oficios paga prácticamente lo mismo que sectores como la hostelería, la logística o la administración básica, es lógico que muchos opten por la comodidad del teclado.

No obstante, ese espejismo del empleo digital choca de frente con la cruda realidad del mercado: "Estar en una silla ocho horas también cansa, pero es que además no hay sillas para todos".

Santiago advierte de que nadie regala un puesto administrativo nada más llamar a la puerta, mientras que en los sectores técnicos la demanda de personal está completamente desbordada.

Muchos jóvenes esquivan la fontanería pensando que es un trabajo sucio o anticuado.

Santiago, fontanero con 20 años de experiencia: "Por el salario mínimo, un chaval prefiere una oficina a aprender un oficio"

Nada más lejos de la realidad: el sector ha vivido su propio salto tecnológico.

En la edificación moderna ya no se pelea con tuberías viejas ni soldaduras pesadas; hoy se trabaja con materiales sintéticos avanzados y máquinas a batería que convierten el montaje en un proceso limpio, rápido y casi modular.

Además, el oficio ofrece una estabilidad que pocos empleos digitales garantizan.

Santiago recuerda que, tras aprender las bases, dio el salto a trabajar por su cuenta y comprobó que "según lo que hagas, así vas a ganar".

Frente a la incertidumbre o los sueldos planos del trabajo administrativo, la alta especialización permite construir un negocio rentable, fijar tus propios horarios de lunes a viernes y terminar la jornada a media tarde.

El debate no va de rechazar la tecnología, sino de reconocer el valor de quienes construyen el mundo físico.

Para Santiago, la solución pasa por actualizar la formación y mejorar las condiciones iniciales: sobran aspirantes a puestos de oficina y faltan profesionales dispuestos a aprender un trabajo donde el futuro laboral está más que asegurado.

En definitiva, prestigiar los oficios tradicionales y ofrecer sueldos atractivos desde el inicio no solo garantizará el relevo generacional, sino que abrirá una vía real hacia la estabilidad laboral para miles de jóvenes que hoy buscan su oportunidad.