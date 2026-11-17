Manuel, electricista con más de 20 años de experiencia: "Con esta caja si hay un apagón de electricidad, tienes luz en menos de un segundo"

Cada vez es más factible independizarse de la red eléctrica y evitar problemas como apagones, gracias a nuevas soluciones que simplifican las instalaciones eléctricas y protegen los electrodomésticos frente a fallos de la red.

El electricista Manuel Amate, a través de su canal de YouTube Domo Electra, ha mostrado en un reciente vídeo una instalación que usa una de estas nuevas soluciones, una caja combinadora.

Se trata de la MC1 Pro SM Combiner, de la marca ATMOCE, un dispositivo diseñado para centralizar el control energético de la vivienda.

La principal ventaja de estas cajas frente a los tradicionales cuadros eléctricos se encuentra en la integración de todos los componentes en un tamaño muy reducido, lo que facilita el trabajo de gestión.

El nuevo dispositivo es mucho más estrecho y el propio Amate confiesa que "lo soñamos en Alemania, pero los de Atmos lo hicieron realidad", explicando que el fabricante ha conseguido "meter el gateway, el relé y todos los dispositivos en una sola caja".

En su interior, alberga un diferencial tipo A específico para la batería, todos los magnetotérmicos necesarios, y un protector contra sobretensiones en un espacio muy compacto.

En esta vivienda en concreto, la instalación combina la caja de control con un inversor Huawei de 8 kilovatios de potencia y unas baterías de 7 kWh de capacidad, ubicadas en una zona despejada y segura en el garaje.

Esto permite obtener un resultado muy limpio estéticamente hablando, junto con el canalizado del cableado.

Pero sobre todo, el punto fuerte de este sistema se encuentra en su resistencia frente a fallas de la red eléctrica. Para simular una caída, los electricistas sólo tuvieron que acceder a la app móvil oficial para activar manualmente el modo de fuera de red, conocido en el sector como 'modo isla'.

Al pulsar este botón dentro de la app, el sistema automáticamente se desconecta de la red general, obteniendo la energía directamente de las baterías para seguir dando luz a la vivienda.

De manera sorprendente, el cambio se realizó en "10 milisegundos" según afirma un sorprendido Amate, que llega a observar que "ni el router se ha apagado".

A efectos prácticos, esta rapidez supone que el usuario no se va a dar ni cuenta de que la luz se ha ido, haciendo la instalación completamente independiente de la red eléctrica al instante.

De hecho, precisamente por eso el sistema automáticamente envía una notificación al usuario avisando de la incidencia, permitiendo gestionar el consumo para que la energía disponible dure más tiempo.

Con la carga disponible durante la prueba, la aplicación calculó que la batería se iba a agotar "en 5 horas y cuarto" manteniendo el mismo consumo en toda la casa; aunque evidentemente, esto depende en buena manera de los aparatos que mantengamos encendidos.

Cuando el suministro general regresa, el sistema vuelve a conectarse automáticamente a la red con la misma rapidez.