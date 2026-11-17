Enric Serrano, policía: "Si un familiar te pide un Bizum urgente por WhatsApp, podría ser una estafa. Así se evita"

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, se ha convertido en el nuevo escenario principal para los ciberdelincuentes.

El robo de identidad digital ha evolucionado a un nivel de sofisticación alarmante, atacando directamente desde el círculo de confianza de las víctimas.

Ante esta grave amenaza, el agente Enric Serrano, un policía dedicado a la prevención ciudadana, ha lanzado una advertencia urgente: "Están usando tu propio WhatsApp para robar dinero a tu familia y amigos sin que te des cuenta".

El peligro radica en lo indetectable que resulta esta estafa cibernética.

Según alerta el experto, los criminales logran infiltrarse en los perfiles legítimos para exigir fondos, "sin ni siquiera haber escrito ni una sola palabra" el propietario real del móvil.

Serrano explica que logran "acceder a cuentas de WhatsApp y empiezan a escribir a sus contactos haciéndose pasar por ellos".

El método es directo: aseguran a los conocidos que "Han tenido una urgencia que necesitan dinero y que les hagas un Bizum o una transferencia inmediatamente".

Al ver que los mensajes llegan desde una cuenta de confianza, las víctimas no sospechan y acceden.

Frente a este secuestro silencioso, el policía insiste en que la prevención técnica es indispensable.

El primer paso obligatorio es verificar los accesos al perfil. Serrano indica que hay que entrar "en la aplicación WhatsApp, le das clic a donde aparece tu foto y busca dispositivos vinculados".

En este menú, la instrucción es tajante: "revisa si hay alguna sesión abierta que no reconozcas y si es así ciérrala inmediatamente".

Este sencillo gesto expulsa al instante a los estafadores que ya estén dentro de nuestro chat. Pero echar a los atacantes no es suficiente si dejamos la puerta abierta.

Para evitar futuras intrusiones, es vital blindar la cuenta mediante la opción de "verificación en dos pasos".

El agente recomienda buscar esta función directamente en el apartado de cuenta y destaca que al activarla "hay que crear una contraseña que reforzará la seguridad si alguien intenta acceder a nuestro WhatsApp".

Este código personal actúa como una bóveda digital, bloqueando cualquier intento de inicio de sesión ajeno. Finalmente, Enric Serrano apela a la precaución humana frente a la ingeniería social.

La regla de oro para proteger el dinero es desconfiar sistemáticamente de las urgencias económicas.

"Si alguien te pide dinero por WhatsApp aunque sea tu mejor amigo o un familiar llámalo directamente antes de enviar nada", aconseja de forma contundente para evitar fraudes irreversibles.

Además, recalca que si detectas que están utilizando la cuenta de un conocido, debes avisarle inmediatamente y difundir este mensaje preventivo, ya que "podrías evitar que fueran las siguientes víctimas".