Rodrigo, 30 años, electricista: "Por solo 200 euros evitas que tu casa salga ardiendo, pero cuesta convencer a la gente"

Cuando una familia decide reformar su casa, es habitual destinar decenas de miles de euros a cambiar los suelos, diseñar una cocina moderna o comprar electrodomésticos de última generación.

Sin embargo, hay un elemento invisible detrás de los tabiques que casi nunca se tiene en cuenta hasta que ocurre una desgracia: la seguridad del cuadro eléctrico frente a posibles incendios.

Esta llamativa contradicción fue uno de los temas centrales tratados por Rodrigo Martín, electricista de 30 años de la empresa Somoscables, y su padre Víctor, profesional con más de medio siglo de experiencia, durante su intervención en el pódcast de Schneider Electric España.

Rodrigo explicó de manera muy gráfica la desproporción que existe hoy entre el presupuesto global de una obra y lo que cuesta proteger de verdad una vivienda.

"En una reforma de una vivienda nos plantamos fácilmente en 50.000 o 60.000 euros; instalar una protección por arco eléctrico y un diferencial 'Tipo A' no supone más de 200 euros. Pero cuesta transmitir ese mensaje porque la electricidad no se ve", aseguró.

Para los instaladores, la falta de concienciación ciudadana roza la temeridad cuando se compara con otros gastos cotidianos.

"A la gente no le importa gastarse 4.000 euros en un sofá, pero sí en una instalación que no ve, aunque al final sea la parte más importante de la casa", denunció Rodrigo.

Víctor, electricista con más de 50 años de experiencia: "Se vivía bastante mejor hace 30 años que ahora, en dinero y trabajo"

Esta dejadez hace que muchas viviendas recién pintadas escondan un polvorín tras el cuadro: "Se dejan cientos de miles de euros en reformar la casa y te dicen que les cambies lo mínimo, dejando cables de hace 50 años metidos con jabón".

El origen de estos siniestros es puramente mecánico. Con el paso del tiempo y las fluctuaciones de temperatura, las conexiones se aflojan.

Víctor lo resumió con la experiencia de cinco décadas: "Los tornillos se aflojan con la dilatación: un falso contacto, otro falso contacto... y pum".

Esos falsos contactos generan microchispas invisibles —arcos eléctricos— que actúan como un soplete continuo. Como no consumen más potencia de la contratada, los plomos antiguos no saltan y el fuego se propaga por la pared.

Para frenar esta sangría, la tecnología actual cuenta con los detectores de arco eléctrico (AFDD), capaces de cortar la corriente en milisegundos al detectar la primera chispa, y diferenciales 'Tipo A' para la electrónica moderna.

Sin embargo, en España casi nadie actualiza estas protecciones por falta de cultura preventiva.

Rodrigo lo comparó con las revisiones que sí asumimos en otros ámbitos: "El coche lo llevas cada año a la ITV y el gas se revisa periódicamente, pero una instalación eléctrica, que es de las mayores causas de incendio, no se mira nunca".

Además, recordó que los elementos de seguridad no son eternos: "Los diferenciales tienen una vida útil de unos 10 años, pero aquí nadie los cambia hasta que pasa algo".