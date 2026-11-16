Jorge, 49 años, ingeniero industrial: "Secar la ropa en el radiador es lo peor del mundo, basta con usar una silla"

Llega el invierno, las temperaturas se desploman, la lluvia hace acto de presencia y surge el drama doméstico de cada año en España: cómo conseguir que la colada se seque a tiempo.

Sin la opción de tender en la terraza o en el patio interior, la inmensa mayoría de los hogares españoles recurre a la solución que parece más lógica, rápida y directa, que consiste en colocar las prendas húmedas apoyadas sobre los radiadores de la calefacción.

Sin embargo, lo que parece un remedio inofensivo para tener los calcetines o las camisetas listas al día siguiente, es en realidad un verdadero atentado contra la eficiencia energética de nuestra vivienda.

Jorge Morales de Labra, un experimentado ingeniero industrial, ha querido dar la voz de alarma sobre esta costumbre tan arraigada.

Durante una intervención hace semanas en el programa de radio 'La Tarde' de la cadena COPE, el experto fue tajante ante la pregunta de si resulta perjudicial esta práctica para nuestros sistemas de climatización.

"Eso es lo peor del mundo mundial", sentenció el especialista, dejando claro que este hábito cotidiano arruina el funcionamiento del aparato y nos impide aprovechar el calor por el que estamos pagando.

Para entender la magnitud del error, el ingeniero echó la vista atrás para recordar sus tiempos de estudiante en la universidad y explicar el complejo trabajo que hay detrás de la estructura de un simple aparato de calefacción.

"Yo tuve una asignatura en la carrera, ya hace años, en la que nos enseñaban a diseñar las aletas de los radiadores solamente", relató para ilustrar el altísimo nivel de precisión técnica que requiere la fabricación de estos emisores térmicos.

La frustración del sector es evidente cuando el usuario final ignora este minucioso trabajo de cálculo termodinámico.

"Nosotros rompiéndonos la cabeza de cómo hay que diseñar el radiador para que luego vengáis y pongáis la ropa encima. Es que echáis por tierra toda la tecnología", lamentó el experto con tono anecdótico pero firme.

A pesar de la reprimenda técnica, el ingeniero comprende perfectamente la necesidad de las familias de buscar alternativas cuando el clima en la calle no acompaña, y por ello propone soluciones que no boicotean la emisión de calor.

La más rudimentaria, económica y tradicional es sencillamente separar la ropa del foco principal.

"Hay uno que es muy sencillo, que es poner una silla enfrente. Te pones una silla enfrente y colocas la ropa encima de la silla, pero no tapes el radiador", aconsejó.

Para aquellos que busquen algo más ordenado o tengan problemas de espacio, existe otra alternativa barata.

El experto recomienda adquirir unos pequeños tendederos que cuestan menos de 10 euros y se adosan al aparato. Al utilizar este sistema, la prenda no está situada directamente sobre el emisor.

"Es un compromiso razonable, porque el enganche de la percha quita algo de eficiencia, pero quita muy poquita eficiencia. Nada que ver en comparación con si lo que haces es tapar completamente el radiador, que eso es un desastre desde el punto de vista técnico", concluyó el ingeniero.