Joaquín, albañil: "Hemos instalado aerotermia en esta casa de 60 m2 y ha gastado solo 8 € en 5 días de calefacción"

La aerotermia se ha convertido en una de las alternativas más populares para climatizar el hogar, al mismo tiempo que se reduce el consumo energético frente a los sistemas tradicionales de gas o eléctrico.

Sin embargo, aún quedan muchas familias que tienen dudas sobre el coste inicial de la obra y el gasto real que supone en la factura de la luz una vez que el equipo está instalado.

Por eso, la experiencia de Joaquín Gómez, del canal EFE UNO Joaquín, puede ayudarnos a decidirnos, ya que se basa en una instalación real, en la que midieron los consumos durante un periodo de cinco días.

Joaquín se encargó de la preinstalación y puesta a prueba de un equipo de aerotermia aire-aire de la marca Aldes, en un piso de 60 metros cuadrados (aunque el sistema está capacitado para viviendas de entre 100 y 120 metros cuadrados).

Este equipo con conductos de impulsión y cinco rejillas motorizadas independientes tiene el inconveniente de que es incompatible con los radiadores de agua tradicionales.

Además, la instalación tiene que ser realizada por un técnico: "Puedes montar tus conductos, tus rejillas puedes tirar cableado… lo único que no puedes hacer es conectar la línea de refrigeración y hacer el paso del gas".

Tampoco es una instalación barata. En total, el presupuesto "para una vivienda de 100 o 120 metros cuadrados con instalación, los conductos montados, la máquina, sobre 7.000 euros [...] Si la vivienda tiene unas características distintas, ya que hace algo muy especial, pues podría llegar a 9.000 euros", según Joaquín.

Pero a su favor tiene que es una instalación mucho más discreta, con un termostato inalámbrico en cada habitación que regula la apertura de la rejilla, además de unos consumos muy reducidos.

Para comprobar la eficiencia energética del sistema en condiciones extremas, Joaquín hizo una prueba en la que mantuvo el equipo encendido de forma ininterrumpida durante casi cinco días completos.

Joaquín, albañil: "Hemos instalado aerotermia en esta casa de 60 m2 y ha gastado solo 8 € en 5 días de calefacción"

Durante la prueba, la calefacción estuvo programada en modo confort, entre 24 y 25 grados día y noche, con todas las puertas abiertas y las ventanas oscilobatientes entreabiertas para ventilación.

Además, el termo de agua caliente se configuró para cinco ocupantes, con el ciclo semanal antilegionela activado, exigiendo el máximo rendimiento posible a la máquina.

En esas circunstancias, se registró un consumo total de 61 kilovatios hora; con una tarifa eléctrica de 0,15 euros el kilovatio hora, eso se traduce en un gasto total de 8 euros para esos casi cinco días de uso intensivo.

Esto representa un coste aproximado de 1,60 euros al día; sin embargo, en un uso real esa cifra será muy inferior, ya que es poco probable que vayamos a tener todo ese consumo de golpe durante el día a día.

En una situación normal, la máquina trabaja con una demanda eléctrica constante de apenas 1,2 kilovatios, con un pico máximo de 3 kilovatios con demanda de agua caliente y temperaturas externas muy frías.

La aerotermia además trae otras ventajas, como comprobó Joaquín cuando se dio cuenta de que el contador de agua caliente marcaba 0 euros: "No ha habido energía eléctrica, sino que ha aprovechado la energía que ha generado al calentar la casa para calentar el agua" en otras palabras, "agua caliente gratis hemos tenido estos días".