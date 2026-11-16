Javier Dasí, ingeniero eléctrico: "Para el próximo gran apagón, ten una cocina y estufa con gas y una power bank"

En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de mensajes alarmistas que afirman que el próximo 17 de noviembre se producirá un gran apagón a escala mundial, alertando de las consecuencias.

Según estas publicaciones virales, un ciberataque dejará a los bancos sin fondos, los cajeros automáticos sin acceso a dinero, y las conexiones a Internet se caerán completamente, dejando al planeta desconectado.

Son unas afirmaciones que se apoyan en recientes eventos que han provocado confusión entre la población, como el caos aéreo del pasado viernes en EEUU, cuando un fallo del sistema de control obligó a la suspensión total de despegues durante 4 horas y 21 minutos, o los recientes ciberataques sufridos por supermercados en Europa.

Es una situación que fomenta la paranoia y el miedo a un ataque global que algunas cuentas están aprovechando para crear contenido viral, aunque en la práctica, no tienen ningún tipo de prueba.

La realidad es que no existe ningún tipo de aviso que respalde la teoría de un apagón mundial o un colapso bancario para este 17 de noviembre; pero como suele ser lo habitual, el origen de esta desinformación se basa en medias verdades y la malinterpretación de declaraciones oficiales.

Por ejemplo, en EEUU, la FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) ese día realizará una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia en radios y televisiones; consistirá en un mensaje de prueba que indicará que no es necesario tomar ninguna medida.

A eso hay que sumar recientes publicaciones de organismos oficiales que recomiendan tener un kit de emergencia; sin embargo, los mismos organismos han aclarado que se trata de un aviso que ya han realizado en varias ocasiones en los últimos años como parte de su cometido de prevención de desastres.

Protege contra el gran apagón

Aunque estas publicaciones sean falsas, los expertos en energía coinciden en que contar con un plan básico para el hogar es una decisión sensata, que deberíamos tener sin importar si realmente creemos que va a ocurrir un desastre o no.

Por ejemplo, el ingeniero eléctrico y divulgador Javier Dasí ha explicado en un vídeo reciente en YouTube que, ante un corte de suministro que dure varias horas o incluso días, la prioridad es cubrir la calefacción y la cocina.

Si dependemos completamente de la electricidad en casa, "lo primero intentad tener para cocinar y calentaros con gas una estufa y algún gas de camping [...] con eso ya os quitáis un montón de problemas".

Sin embargo, incluso con el respaldo del gas vamos a necesitar energía eléctrica, así que necesitamos algún tipo de reserva, aunque sea para recargar nuestros dispositivos como el smartphone.

"Aunque no tengáis placas solares, intentad tener algún tipo de power bank, que son pequeñitas, para móviles, datos y comunicación".

Otra opción cada vez más común es contar con una batería para el hogar; aunque comúnmente se instalan junto con paneles solares, en realidad no son necesarios y sirven para contar con energía almacenada para usarla en las horas más caras o para apagones.