El nuevo smartwatch de Huawei incorpora un sistema de medición con airbag integrado en la muñeca Cedida.

El nuevo smartwatch de HUAWEI incorpora un sistema de medición con airbag integrado en la muñeca, permite seguir la evolución de la presión arterial de día y de noche y ofrece un informe de hasta 11 indicadores de salud en unos 60 segundos.

HUAWEI lanza un smartwatch con airbag integrado, medición de tensión 24 horas y chequeo médico en 60 segundos

Los relojes inteligentes han ampliado sus funciones mucho más allá de las notificaciones, el ejercicio físico y el seguimiento del sueño.

La monitorización de la salud se ha convertido en uno de los grandes campos de desarrollo de estos dispositivos, y HUAWEI quiere dar un paso más con el lanzamiento de HUAWEI WATCH D3, que llega a España este 26 de octubre con un precio recomendado de 449 euros y un cupón de descuento de lanzamiento.

Su principal diferencia frente a otros smartwatches está en la medición de la presión arterial.

El dispositivo incorpora un sistema de airbag integrado en la muñeca y sensores de alta precisión para realizar mediciones y facilitar el seguimiento de los valores a lo largo del tiempo.

Medir la presión arterial

La propuesta busca acercar el control de la presión arterial a la rutina diaria, con la posibilidad de obtener mediciones tanto durante el día como por la noche, incluso mientras el usuario duerme.

El dispositivo también permite realizar mediciones antes y después del ejercicio físico.

Esta posibilidad amplía su utilidad para quienes desean incorporar el seguimiento de la salud a sus rutinas deportivas y consultar sus valores en diferentes situaciones.

A ello se suman los recordatorios inteligentes, diseñados para ayudar al usuario a mantener una rutina de medición.

No obstante, conviene distinguir entre monitorizar y diagnosticar.

Aunque el reloj está diseñado para ofrecer información sobre la presión arterial, sus mediciones no sustituyen la valoración de un profesional sanitario ni el seguimiento médico cuando sea necesario.

Hasta 11 indicadores de salud

HUAWEI también integra herramientas para reunir información sobre distintos indicadores. Cedida.

La presión arterial es la protagonista, pero no la única función relacionada con el bienestar que incorpora el nuevo reloj.

HUAWEI también integra herramientas para reunir información sobre distintos indicadores y facilitar su consulta.

Estas son algunas de las principales funciones de HUAWEI WATCH D3:

Panorama de mi salud: genera un informe con hasta 11 indicadores de salud en aproximadamente 60 segundos.

Health Insights: ofrece información sobre la evolución de determinados indicadores a lo largo del tiempo.

Recordatorios inteligentes: ayudan a mantener una rutina de seguimiento y a realizar mediciones.

Medición antes y después del ejercicio: permite consultar la presión arterial en distintos momentos de la actividad física.

Comunidad de Salud: facilita compartir y consultar datos de salud con otros usuarios de dispositivos de la marca compatibles a través de la aplicación HUAWEI Health.

Esta última función está especialmente orientada al seguimiento compartido entre familiares.

Desde la pestaña «Yo» de la aplicación, los usuarios pueden añadir a otras personas que utilicen wearables de HUAWEI, consultar sus datos de salud en tiempo real y recibir alertas.

También pueden enviar mensajes predeterminados o personalizados mediante el teclado.

La herramienta abre así una vía para acompañar a familiares y seres queridos en sus rutinas de seguimiento.

Evidencia clínica

La evidencia clínica respalda esta apuesta por los relojes con manguito inflable: un estudio piloto realizado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid sobre el modelo anterior (HUAWEI WATCH D2) confirmó que ofrece una precisión equivalente a los monitores tradicionales de brazo (MAPA 24h), con variaciones medias inferiores a 5 mmHg.

Además, demostró que este formato reduce de forma notable las interrupciones del sueño y mejora la comodidad diaria, facilitando que los pacientes mantengan sus rutinas de seguimiento.

Con la llegada del WATCH D3, la marca consolida una tecnología validada en entornos hospitalarios reales para acercar el control cardiovascular al día a día sin sacrificar el descanso.

Un diseño para llevar a diario

Para un dispositivo que apuesta por la monitorización continuada, la comodidad resulta especialmente importante.

El WATCH D3 presenta un cuerpo de 11,3 milímetros de grosor, con un diseño pensado para favorecer su uso cotidiano y durante el descanso.

El reloj estará disponible en tres acabados: Black, White y Mocha Gold.

Además, es compatible con smartphones Android e iOS, por lo que no queda limitado a quienes utilizan teléfonos de la propia marca.

La compatibilidad con ambos sistemas operativos amplía su público potencial y permite integrar las funciones de seguimiento en el teléfono habitual del usuario a través de HUAWEIHealth.

Precio y disponibilidad

HUAWEI WATCH D3 se pone a la venta en España el 26 de octubre de 2026, con un precio de venta recomendado de 449 euros.

La marca también anuncia un cupón de descuento de lanzamiento.

'HUAWEI lanza un smartwatch con airbag integrado, medición de tensión 24 horas y chequeo médico en 60 segundos' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con HUAWEI.