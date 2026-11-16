Antonio Coto, soldador con 9 años de experiencia: "En buenos proyectos ganas 70 € a la hora limpios, eso son 700 € al día"

El oficio de soldador es uno de los mejores remunerados en la actualidad para trabajadores manuales sin estudios universitarios.

Así lo asegura Antonio Coto, un soldador sevillano de 27 años especializado en tuberías para la industria petrolera, farmacéutica y energética, en una entrevista en el canal Hasta La Cima en YouTube.

Actualmente, Antonio dirige su propia academia de formación, tras acumular años de experiencia en grandes proyectos alrededor del mundo.

Antonio comenzó a soldar a los 15 años, ayudando en la empresa de ascensores de su abuelo, siguiendo los pasos de su padre; al cumplir los 18 años, dio el salto a la industria profesional fabricando tuberías en Sevilla en jornadas de hasta 12 horas.

Sin embargo, no se quedó ahí, y siguió perfeccionando su técnica dedicando su desayuno y horas extras a practicar sin descanso; eso le permitió subir en la escala y empezar a viajar a países como Panamá, Escocia y Noruega para nuevos trabajos.

En estas localizaciones trabajó en el montaje de plantas termosolares, refinerías, centrales nucleares y fábricas alimentarias para empresas como Danone o Pfizer.

Esto otorga a Antonio una visión muy particular del sector, ya que ha vivido por prácticamente todos los pasos que puede dar un soldador, y ha experimentado de primera mano la falta de mano de obra que vive el sector y que ha provocado una subida de sueldos:

"Cuando cobré la primera nómina, cobré creo que 3.200 € o por ahí [...] y digo 'creo yo que han puesto el número de cuenta mal' [..] aquí se mueve mucho dinero" recuerda sobre sus inicios.

Antonio Coto, soldador con 9 años de experiencia: "En buenos proyectos ganas 70 € a la hora limpios, eso son 700 € al día"

Incluso en los puestos más básicos se ofrecen salarios elevados, en comparación con otros sectores del mercado laboral, especialmente en algunos países; por ejemplo, en su experiencia un simple ayudante "está cobrando a lo mejor 4.000 pavos, 5.000 pavos, un ayudante, eh".

Conforme se sube la escalera del oficio, los soldadores autónomos pueden llegar a exigir unas tarifas muy elevadas: "Un soldador a lo mejor en buenos proyectos, 60 o 70 euros la hora limpios [...] si tú echas 10 horas, ganas 700 pavos al día de lunes a viernes o de lunes a sábado", aunque aclara que se suelen incluir los gastos de dietas y hospedaje.

Antonio ha llegado a ser testigo de casos extremos que cobran mucho más por la dificultad del trabajo y las certificaciones necesarias.

En un proyecto, "ahí cobraba un soldador subactuático 5.000 libras [casi 6.000 euros al cambio actual] por día trabajado"; sin embargo, Antonio alerta que "para hacerte un buen profesional te tienes que hacer primero buzo profesional", lo que supone una inversión de tiempo y dinero.

Esa puede ser una de las razones por las que hay pocos soldadores en España, con Antonio afirmando que "Hay bastante demanda de trabajo, pocos profesionales, es un oficio bastante bonito y es una pena que poco a poco se vaya perdiendo".

Con todo, la falta de mano de obra permite a los soldadores negociar tarifas elevadas: "los soldadores ya a estos niveles van precio por hora, nada de convenio [...] Se puede negociar por la calidad que tú des y la producción que tú des".