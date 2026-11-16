Ángel, experto en eficiencia energética con más de 9 años de experiencia: "Tu casa puede arder por culpa de la secadora"

El uso de electrodomésticos para el cuidado de la ropa se ha convertido en una comodidad indispensable en muchos hogares de España, facilitando las tareas domésticas diarias.

Sin embargo, detrás de la aparente inofensividad de este aparato cotidiano se esconde un riesgo grave que una gran parte de los usuarios pasa por alto de manera sistemática.

Así lo advierte Ángel Blázquez, un reconocido experto en eficiencia energética y divulgador tecnológico en 'Electo Angel', quien ha lanzado un mensaje de alerta muy claro para todos los propietarios de estos equipos: "Tu casa puede arder por la secadora".

El verdadero desencadenante de esta situación de emergencia no suele ser un fallo eléctrico complejo ni un defecto de fabricación, sino un elemento residual que se genera en cada ciclo de secado: la pelusa.

Tal y como detalla el especialista en su vídeo de Instagram, este material compuesto por diminutas fibras de tela es extremadamente volátil.

"La pelusa que se acumula mes a mes es altamente inflamable", subraya el experto, advirtiendo que, si dicha acumulación entra en contacto con las zonas calientes del interior del electrodoméstico, "puede provocar un incendio sin que te des cuenta".

El mayor peligro de esta amenaza térmica es su desarrollo silencioso, puesto que los restos se van depositando en los conductos internos durante meses sin que el usuario sea consciente de ello.

Para evitar que este útil electrodoméstico acabe comprometiendo la seguridad de la vivienda, establecer una estricta rutina de mantenimiento preventivo resulta fundamental.

El experto incide en que la prevención debe comenzar siempre por la seguridad personal, por lo que es absolutamente necesario desenchufar el aparato "siempre antes de abrirla o manipularla".

A nivel operativo, el paso más importante es la limpieza constante. Resulta obligatorio vaciar y limpiar el filtro después de cada carga de ropa, una tarea de apenas unos segundos que garantiza el flujo de aire adecuado y frena la acumulación de material combustible.

Además del mantenimiento diario, la máquina requiere cuidados profundos.

Por este motivo, el protocolo de seguridad exige llevar a cabo "una revisión interior al menos una vez al año", un proceso destinado a retirar los restos que logran sortear el filtro principal y acaban alojándose cerca de los componentes de calor.

Finalmente, es vital aprender a interpretar las señales de advertencia que emite el propio equipo. Si el usuario percibe que el electrodoméstico "tarda más de lo normal en secar", no debe forzar la máquina.

Este síntoma suele indicar una obstrucción severa en el sistema de ventilación. En estos casos, la instrucción del experto es detener su uso inmediatamente: "Apágala y llama a un técnico".

Tomar conciencia sobre este mantenimiento básico es una medida de protección indispensable que, como bien concluye el especialista, puede ahorrarle a cualquier familia una indeseada visita de los bomberos.