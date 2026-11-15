Omar Suárez, ingeniero industrial, inventor y fundador de Sunthalpy. De Cero a Ingeniero - Podcast Omicrono

Omar, ingeniero industrial y empresario: "Llevo 6 años desconectado de la red eléctrica gracias a mi sistema térmico"

Cuando se habla de ahorrar energía en casa, la mayoría de gente en España piensa en instalar paneles solares en el tejado o cambiar las ventanas.

Sin embargo, la auténtica clave para gastar menos no está solo en generar electricidad, sino en cómo calentamos y enfriamos las habitaciones.

Durante su charla en el podcast De Cero a Ingeniero, Omar Suárez, ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo, inventor y fundador de Sunthalpy, explicó de forma muy clara cómo ha conseguido desconectar por completo su propia vivienda de la red eléctrica sin renunciar a ninguna comodidad diaria.

"Lleva 6 años desconectada de la red eléctrica y ha pasado periodos de hasta 3 semanas sin ver el sol manteniendo todas las condiciones de confort... nosotros no quemamos absolutamente nada en 6 años, cero", afirmó Suárez para ilustrar que su vivienda funciona a la perfección incluso durante el clima nublado del norte de España.

El secreto de su invento se basa en un concepto llamado baja entalpía, que en palabras sencillas significa calentar o enfriar usando diferencias mínimas de temperatura.

Los radiadores convencionales necesitan agua ardiendo, a más de 60 o 70 grados, lo que exige quemar mucho gas o forzar al límite las bombas de calor.

El sistema de Suárez hace justo lo contrario: utiliza paneles invisibles integrados en el techo o en las paredes que cubren una pequeña parte de la estancia y funcionan con agua templada, a solo unos 25 grados en invierno o 18 grados en verano.

Omar, ingeniero industrial y empresario: "Llevo 6 años desconectado de la red eléctrica gracias a mi sistema térmico"

Para lograr que ese calor suave se reparta con rapidez por toda la casa, el ingeniero asturiano inventó un material exclusivo: un microhormigón superconductor patentado.

Mientras que el cemento de obra tradicional transmite el calor con mucha lentitud, este compuesto especial lo hace hasta cinco veces más rápido, casi como si fuera una placa de metal.

Al trabajar con temperaturas tan bajas y suaves, los equipos de climatización apenas hacen esfuerzo mecánico y rinden al máximo.

"Ya con un COP —Coeficiente de Rendimiento— de 5 el coste energético es bajísimo, pero si avanzamos a 6, 7, 8, 9 la energía prácticamente empieza a ser gratis", explicó Suárez.

En la práctica, un COP alto significa que por cada kilovatio de electricidad consumido, el equipo entrega cinco, seis o más kilovatios de calor útil a la vivienda.

Lo más prometedor es que esta tecnología no se reserva únicamente a chalés nuevos de lujo. Se puede instalar en pisos viejos mediante reformas sencillas.

De hecho, el ingeniero aseguró que "veías que cogías casas con consumos brutales de 3.500 € al año en energía y que pasas a 100 €", recortando el 85% de toda la energía necesaria. Una fórmula que demuestra que la física bien aplicada puede liberarnos de las facturas desorbitadas.