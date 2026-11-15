Daniel Rojas, electricista: "La mayoría de los electricistas no hacen esta prueba cuando instalan un cuadro eléctrico"

La tentación de dar el trabajo por terminado cuando se realiza la instalación de un cuadro eléctrico en una vivienda o local es un error muy común cometido por muchos electricistas, con consecuencias nefastas.

Esa es la opinión del electricista Daniel Rojas, que en un vídeo corto de YouTube ha repasado el proceso de verificación de un cuadro eléctrico que debe ser realizada siempre que se produce una instalación de este tipo.

De hecho, estas son las pruebas mínimas de ensayo exigidas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión para verificar la seguridad de la instalación, pero Rojas advierte de una mala praxis habitual en el sector.

"La gran mayoría de los electricistas, esto no lo hacen, y es que cuando te acaban el cuadro eléctrico no hacen las medidas reglamentarias", advierte Rojas.

Aunque pueda parecer un fallo inocente, en realidad este descuido deja a los usuarios expuestos a fallos silenciosos en sus hogares, ya que uno de los componentes recién instalados puede venir defectuoso de fábrica o estar mal conectado.

Por eso, para evitar riesgos, Rojas afirma que "como mínimo, vamos a comprobar los diferenciales y vamos a hacer una prueba de impedancia de bucle" tras finalizar cualquier montaje.

El procedimiento comienza verificando los interruptores diferenciales instalados, que en este caso concreto son unidades de 30 miliamperios de tipo A, preparadas para cumplir la normativa de 2027.

Una vez conectadas las puntas de prueba del equipo multifunción al circuito eléctrico, se pulsa el botón de 'test' para medir la resistencia que ofrece la línea.

Esta medición garantiza que, ante un cortocircuito o una derivación a tierra, la corriente será suficiente para activar las protecciones de forma instantánea.

El segundo paso consiste en verificar el correcto funcionamiento y los tiempos de respuesta del interruptor diferencial mediante una secuencia de disparos controlados; durante la prueba, el equipo inyecta diferentes corrientes de fuga para comprobar en qué momento exacto se desconecta el suministro eléctrico de la instalación.

El técnico destaca la importancia de estas pruebas afirmando que "estas dos medidas son imprescindibles", antes de dar por concluida cualquier intervención en el cuadro eléctrico.

Pasar por alto estas verificaciones reglamentarias supone que el usuario carece de garantías reales sobre la eficacia de las protecciones instaladas en su vivienda.

Si un diferencial no salta a tiempo o tiene un umbral defectuoso, los electrodomésticos podrían producir descargas eléctricas al tocarlos.

Del mismo modo, una impedancia de bucle demasiado elevada impide que los interruptores actúen con rapidez ante un fallo, provocando el sobrecalentamiento de los cables con el correspondiente riesgo de incendio.