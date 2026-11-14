Vicente, 66 años, fontanero jubilado: "Cobrando 426 € de subsidio me hice autónomo con 55 años y no me faltó el trabajo"

Quedarse sin trabajo a partir de los 50 años es una de las peores pesadillas para cualquier trabajador en España. Cuando una empresa cierra o hace recortes, la mayoría piensa que a esa edad ya nadie te va a contratar.

Sin embargo, tener un oficio de los de toda la vida en las manos cambia por completo las reglas del juego.

La historia de Vicente Navarro, un fontanero jubilado de 66 años de Bétera (Valencia), demuestra que cuando sabes resolver los problemas reales de la gente, nunca te faltará un plato en la mesa.

Vicente llevaba 18 años trabajando como empleado en la misma empresa de fontanería. Hacía instalaciones de obra nueva, montando tuberías de hierro y cobre en promociones de pisos enteros.

Parecía un empleo seguro para toda la vida, pero el estallido de la crisis de la construcción se lo llevó todo por delante. De la noche a la mañana, con 55 años recién cumplidos, se vio en la calle y sin opciones.

"Nos echaron a la calle y empecé a cobrar los 426 euros; digo: 'Esto no puede ser, hay que hacer algo'", señaló en el pódcast Sector Oficios.

En lugar de quedarse de brazos cruzados esperando a que se agotara esa pequeña ayuda del Estado, Vicente decidió espabilar. Arregló una vieja furgoneta que tenía parada, metió dentro sus herramientas y se dio de alta como autónomo.

Al principio, una empresa de Paiporta le pasaba avisos para instalar calentadores de gas.

Le pagaban 60 euros brutos por cada aparato que dejaba funcionando. Para ganarse el jornal, Vicente no paraba: montaba entre 56 al día y se hacía más de mil kilómetros a la semana recorriendo pueblos y carreteras.

El problema llegó cuando los intermediarios quisieron apretarle las tuercas.

Al poco tiempo le dijeron que le bajaban la tarifa a 50 euros por calentador y, meses después, amenazaron con pagarle solo 40.

Ahí Vicente dijo basta y no se dejó pisar: "Le digo: 'Si lo bajas a 40 me tiras'. Y él se reía. 'No te rías, que he estado más de 50 años sin conocerte y mira, me he hecho de 1,70 m, así que de hambre no me voy a morir ya'".

Ese mismo día decidió romper con ellos. Mientras cumplía con los últimos avisos, empezó a atender directamente a vecinos, particulares y pequeños comercios del pueblo.

La voz corrió rápido y pronto se llenó la agenda sin necesidad de jefes ni subcontratas: "Empecé, empecé y me los dejé; y ya hasta que me jubilé no me faltó la faena nunca".

Una lección de dignidad obrera que demuestra que el mejor salvavidas laboral no es una gran empresa, sino aprender un oficio manual que la gente siempre va a necesitar.