Javier, ingeniero, sobre el frío en casa: "Pon un ventilador junto al radiador, ahorrarás un 50% en calefacción este invierno"

Para combatir el frío en casa durante los meses más duros del año, Javier Dasí, un experimentado ingeniero eléctrico, ha propuesto una solución directa: poner un ventilador junto al radiador te permitirá ahorrar un 50% en calefacción este invierno.

La llegada de las bajas temperaturas siempre trae consigo la misma preocupación recurrente para la inmensa mayoría de los hogares, que buscan mantener un ambiente agradable sin que la factura se dispare a final de mes.

En un contexto fuertemente marcado por la inestabilidad energética, cualquier medida que ayude a optimizar el gasto es vital.

Esta propuesta, tan sorprendente como accesible, promete cambiar por completo la forma en la que utilizamos nuestros sistemas de climatización para aliviar la carga económica.

El núcleo de la estrategia radica en comprender el funcionamiento básico de los sistemas de calefacción domésticos y cómo el aire se comporta en los espacios cerrados.

Según detalla Dasí, la física detrás de los radiadores convencionales presenta ciertas limitaciones si no se ayuda a distribuir de manera eficiente esa energía térmica generada.

Javier explica que "el radiador se encarga de calentar el aire que hay cerca de él", lo que inevitablemente genera un claro desequilibrio térmico dentro de un mismo salón o dormitorio.

Esta distribución irregular provoca que, "si te acercas vas a estar a una temperatura muy elevada", mientras que "a la otra punta o al otro lado de la habitación va a haber una temperatura más baja".

Para compensar esta enorme diferencia y lograr el confort deseado en toda la estancia, los usuarios suelen cometer el error habitual de subir drásticamente los grados del dispositivo.

El experto señala que "para tú tener la temperatura que quieres, el radiador tiene que estar a una temperatura muchísimo más alta porque le cuesta llegar hasta ti".

Aquí es precisamente donde entra en juego la solución ingeniosa: utilizar el ventilador para forzar la convección.

El ingeniero asegura sin dudar que "poner un ventilador al lado de tu radiador puede hacerte gastar la mitad en calefacción este invierno y no va a venir nada mal con lo caros que están los precios ya de la luz y el gas y lo que van a seguir subiendo".

El mecanismo para lograr este considerable ahorro es pura lógica aerodinámica aplicada. Al generar una corriente artificial, se evita que el calor se quede estancado inútilmente en un rincón.

Como aclara Javier, al ubicar el aspa junto a la fuente térmica "haces que pase mucha más cantidad de aire, mucho más rápido y que ese aire caliente que está ya en el radiador llegue a todos los puntos de la estancia, incluso donde tú estás".

Esta distribución eficiente del flujo es la que realmente permite "bajar mucho más el termostato, que el radiador consuma menos y que tú pagues mucho menos en tu factura de luz o, si fuera de gas, pues lo mismo".