Víctor, electricista con más de 50 años de experiencia: "Se vivía bastante mejor hace 30 años que ahora, en dinero y trabajo"

Hoy en día, las casas parecen naves espaciales: tenemos paneles solares en el tejado, cargadores para coches eléctricos, persianas que se suben solas y decenas de pantallas, móviles y electrodomésticos conectados a la vez.

Sin embargo, detrás de toda esta tecnología hay una realidad que pocos ven: el trabajo del electricista es hoy mucho más difícil, más complejo y, paradójicamente, está peor pagado y valorado que hace tres décadas.

Esta es la conclusión a la que llega Víctor Martín, un profesional con más de 50 años en el oficio, durante una charla en el podcast de Schneider Electric España junto a su hijo Rodrigo, de 30 años.

Cuando le preguntan cómo ha cambiado su profesión, Víctor no duda: "Se vivía bastante mejor antes que ahora en todos los aspectos: tanto en dinero como en trabajo, como con la facilidad que se trabajaba antes con todos juntos".

El choque tecnológico es enorme. Hace 30 años, una vivienda apenas tenía unas cuantas bombillas, un televisor y una nevera. Hoy, la instalación eléctrica alimenta microchips, cargadores rápidos y sistemas inteligentes.

Rodrigo lo resume de forma muy clara: "Ya no somos tanto electricistas, somos más robóticos. Nos dedicamos a cosas que lo han cambiado todo: placas solares, vehículo eléctrico, domótica... O te actualizas hoy en día o te quedas en la nada".

Para trabajar hoy en una casa, el instalador tiene que entender de informática y electrónica de potencia.

Víctor, electricista con más de 50 años de experiencia: "Se vivía bastante mejor hace 30 años que ahora, en dinero y trabajo"

Pero mientras la tecnología dentro del hogar se ha vuelto de última generación, la forma de contratar al electricista ha ido hacia atrás.

Víctor denuncia que a los clientes ya no les importa la calidad ni la seguridad de los componentes: "Ahora solo se mira el número, lo demás no se ve nada".

Preparar una solución técnica bien pensada cuesta horas de estudio, pero "mandas 200 millones de presupuestos y al final con lo que se quedan es con el número final".

Este regateo constante es un peligro directo para la tecnología que tenemos en casa.

Como explica Víctor, "hay mucha electrónica ahora mismo" y los diferenciales antiguos "se quedan ciegos" ante los fallos de los aparatos modernos.

Además, cualquiera se atreve a tocar un cuadro sin saber. Antes, los profesionales tenían que demostrar su oficio con un carné oficial: "Yo sí lo tengo, lo tengo en el bolso y era físicamente", recuerda Víctor.

Hoy, sin ese control, abunda el intrusismo: "El problema es que si no se lo haces tú, se lo va a hacer otro por la mitad de precio", aunque sea a costa de hacer auténticas chapuzas que ponen en riesgo la vivienda.