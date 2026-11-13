Manuel, electricista: "Si los grifos te dan corriente, es que hay una tierra suelta, pones en peligro a tu casa y tu familia"

Tocar el grifo de la cocina o un electrodoméstico y que nos dé un calambre es algo habitual que se puede deber a la electricidad estática; pero si ocurre de manera continua, es muy posible que sea una señal de que ocurre algo grave en la instalación eléctrica.

El electricista Manuel Amate de Domo Electra se ha encontrado un caso semejante, que ha documentado en un vídeo publicado en YouTube, de una vivienda en Jaén cuyos propietarios no sabían el verdadero peligro que estaban pasando.

El propietario de la casa afirmó haber sufrido descargas eléctricas al entrar en contacto con elementos metálicos en la cocina, como el lavavajillas y el grifo, así como al tocar el fregadero y la campana extractora.

"No me quedé pegado [pero] noté que aquello era para tomárselo con cuidado". La medición en la cocina demostró que no lo estaba soñando.

Al medir la instalación, Amate detectó tensiones anómalas de hasta 95 V en el grifo y 82 V entre el fregadero y la campana, algo realmente inusual, pero que tres técnicos de diferentes compañías no habían logrado explicar.

La creencia era que el fallo era de la calle: "creían que era una derivación a tierra en el exterior"; sin embargo, Amate rápidamente descartó esta teoría usando la toma de tierra de una farola pública cercana.

Una vez que quedó claro que la avería estaba dentro de la casa, el electricista revisó el cuadro eléctrico y siguió el cableado por toda la vivienda hasta llegar al sótano.

Allí fue donde encontró la verdadera raíz del problema: una toma de tierra suelta, con el cable completamente suelto y sin conectar a la pica de tierra.

Según explicó el técnico, esta avería provocaba lo que él denomina "tensiones flotantes" en todas las partes metálicas de la vivienda: "se elevan las tensiones en toda la instalación… y se elevan todas las fugas de todos los electrodomésticos que no son capaces de fugar a tierra de manera natural".

Cada placa tiene que derivar un cierto nivel de tensión a tierra, y como esto no ocurría "lógicamente pues te da la corriente" al tocar componentes cargados, para que el propio cuerpo cierre el circuito eléctrico.

Manuel, electricista: "Si los grifos te dan corriente, es que hay una tierra suelta, pones en peligro a tu casa y tu familia"

Esta situación expone a los habitantes de la vivienda a un riesgo mortal, ya que el reglamento limita la tensión de contacto segura a 24 V, mientras que en la casa los valores podían alcanzar los 94 V.

Este problema en realidad llevaba presente ya 10 años en la vivienda, y Amate advirtió al propietario de que era mucho más grave de lo que pensaba: "te pones en peligro a ti mismo, a tu casa, a tu familia y a los electrodomésticos".

Además del evidente problema para la salud de los ocupantes de la vivienda, este problema anula la garantía de los fabricantes, que se negarán a realizar cualquier tipo de mantenimiento hasta que se resuelva el problema de la tensión.

La solución provisional consistió en conectar el cable de tierra suelto con la pica enterrada en el sótano, lo que inmediatamente hizo que la tensión bajara hasta unos seguros 1,6 V, y hasta los 0 V en el grifo; sin embargo, el electricista recomendó instalar un cable de cobre de 10 mm desde el cuadro general hasta la pica para dejar la instalación completamente segura.