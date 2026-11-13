Juan Goñi, arquitecto: "Faltan 700.000 albañiles en España, sólo un 7% de la población lo es, y las obras se están retrasando"

El sector de la construcción en España está atravesando un momento difícil por algo que hasta ahora no había ocurrido: falta de mano de obra. La escasez de albañiles es algo que ya se está dejando notar en las reformas y construcciones nuevas.

El arquitecto Juan Goñi ha hablado de este problema en un par de vídeos cortos publicados en YouTube, en los que además de compartir las preocupantes cifras, explica cómo están afectando a sus obras.

Según Goñi, "Faltan 700.000 albañiles en España, y tu obra lo va a notar" porque los que hay no son suficientes para cubrir las necesidades del sector.

La explicación detrás de este fenómeno se remonta a la gran crisis inmobiliaria de 2008, cuando el 14% de la población activa trabajaba en el sector de la construcción.

En contraste, en la actualidad menos del 7% de la población activa se dedica a la obra, y eso se nota teniendo en cuenta que el ritmo de nuevas construcciones y reformas no ha frenado al mismo nivel.

Eso ha llevado a la extraña situación en la que el recurso más escaso hoy en día sea la propia mano de obra, por la falta de relevo generacional que va a hacer que sea "más difícil conseguir personal".

Según Goñi, "los gremios están saturados", y eso provoca un efecto cadena en la ejecución de los trabajos; el arquitecto destaca que "llegas a la obra y no hay nadie otra vez, ¿qué está pasando en 2026?".

En el caso de la obra de la que habla, se dio el caso de que "El albañil termina el viernes, el electricista estaba previsto que empezase el lunes, pero no ha terminado su anterior tajo"; como resultado, "la obra ha parado una semana, y esto cada vez que cambiamos de gremio".

Esta descoordinación entre las especialidades supone un aumento en los retrasos de los tiempos de entrega, ya que a efectos prácticos un trabajador no puede ponerse con su tarea hasta que el anterior termine.

Eso lleva a Goñi a declarar de manera categórica: "Antes no llegaban los materiales, ahora los materiales llegan y no hay nadie para colocarlos. En 2026, el recurso más escaso es la mano de obra".

Para los propietarios y promotores, las consecuencias son notables. Cualquier nuevo proyecto de construcción va a tener retrasos considerables incluso si todo va como debería ir, y por supuesto, a eso hay que sumar los retrasos habituales por cualquier tipo de problema.

A su vez, eso va a repercutir en una subida de costes, lo que resulta en unos precios cada vez más fuera del alcance de los propietarios finales.

La conclusión del arquitecto es que "Cada vez hay menos mano de obra y hay que cuidarla, así que si tienes un buen equipo de obra, cuídalo porque es más importante que casi cualquier otra cosa".