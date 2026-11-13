Joan, fontanero con más de 18 años de experiencia: "Si tu radiador hace ruidos raros, arréglalo con un destornillador"

Con la llegada de los meses más fríos del año en España, los sistemas de calefacción vuelven a encenderse y, con ellos, aparecen las habituales molestias acústicas en nuestros hogares.

Es muy habitual que los emisores térmicos comiencen a emitir sonidos extraños al arrancar la temporada de invierno. Ante esta situación, muchos usuarios temen una avería grave que requiera la costosa intervención de un servicio técnico.

Sin embargo, Joan Pascual, un fontanero con más de 18 años de trayectoria profesional y que arrasa en TikTok, ha compartido su conocimiento en redes sociales para desmitificar este problema.

En un vídeo explicativo, el experto tranquiliza a los usuarios asegurando sobre "ese radiador que te hace ruidos raros o que parece que cruje" que "no te preocupes porque es muy común y tiene una solución fácil".

En la descripción de su publicación en TikTok, el especialista detalla una guía práctica para atajar el problema paso a paso sin salir de casa.

La primera causa más frecuente de estas molestias sonoras es la acumulación de bolsas de aire en el interior del circuito cerrado.

Para resolver esta incidencia térmica, el método es sorprendentemente rudimentario y accesible. El experto indica en sus declaraciones que "lo primero que tienes que comprobar es si es aire y purgarlo".

Tal y como explica, basta con utilizar "una llave de purga o un destornillador para abrir lentamente la válvula de escape de aire, situada en la parte superior del radiador".

El procedimiento consiste en dejar que el gas acumulado salga hasta que empiece a brotar únicamente líquido, recordando siempre a sus seguidores que hay que colocar "un recipiente debajo para recoger el agua que se derrame" y así no dañar el suelo.

Si después de realizar este mantenimiento básico el crujido persiste, el técnico apunta a un segundo factor mecánico. En ocasiones, la turbulencia generada por un caudal descompensado es la verdadera responsable de la contaminación acústica del equipo.

"Otra cosa que te puede suceder es que el ruido sea por paso de agua, pues entonces lo que debes hacer es ajustar las llaves para eliminarlo", aconseja Joan.

Esta sencilla calibración manual permite regular la presión interna y estabilizar el flujo, acabando con los chasquidos molestos sin requerir piezas nuevas.

Por último, Joan aborda un fenómeno físico-químico que afecta profundamente a los equipos modernos. "Los radiadores de aluminio transmiten el calor rápidamente, pero si el agua tiene impurezas o el pH alterado puede atacarlo", detalla el técnico.

Cuando el material reacciona con el líquido, genera gas hidrógeno en el interior, reduciendo drásticamente la eficiencia térmica del sistema.

Para solucionar este desgaste químico interno, el fontanero recomienda el uso de un eliminador de ruidos de la marca Unecol, que se vierte directamente en la instalación.

Según sus propias palabras, este aditivo inteligente "crea una capa protectora en las paredes interiores del radiador", al tiempo que "evita la oxidación" y actúa "manteniéndole el agua con un pH neutro".

Con un solo envase se pueden tratar entre 70 y 77 elementos, devolviendo el confort sonoro a la vivienda de forma completamente segura.