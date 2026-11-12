Santi, 22 años, albañil: "Por 60.000 € tienes todo resuelto en un pueblo frente a los 200.000 € que cuesta una casa"

Comprar o construir una casa se ha convertido en una misión casi imposible para muchos jóvenes. Sin embargo, las casas prefabricadas y las nuevas tecnologías están cambiando las reglas del juego.

Durante su charla en el podcast Sector Oficios, Santiago Carpintero, conocido en redes sociales como "El albañil de TikTok", explicó de forma muy clara cómo se puede conseguir una vivienda digna gastando mucho menos dinero.

Con solo 22 años, y tras haber estudiado telecomunicaciones antes de ponerse a trabajar en la empresa familiar, Santi tiene claro que la manera tradicional de levantar casas ya no encaja con la realidad actual.

Para el joven albañil, las casas modulares son una solución directa frente a los precios imposibles de las obras de siempre.

"Hay mucha gente en Madrid que durante la semana vive con mucha presión y no tiene mucho dinero. Pues ¿qué hace? Se va a un pueblo, compra un solar, se gasta 30.000 euros en una Mobile House y a lo mejor te vale 60.000 euros todo, antes de hacerte una casa que te puede valer 200.000 euros", señaló.

En vez de pasar meses esperando a que los albañiles coloquen ladrillo sobre ladrillo pasando frío o calor, estas casas se fabrican en naves y se montan en el terreno en muy pocos días sobre una base de hormigón.

Este salto hacia métodos más modernos y rápidos también ayuda a solucionar otro gran problema: casi nadie quiere trabajar hoy en día en la obra.

Santi, 22 años, albañil: "Por 60.000 € tienes todo resuelto en un pueblo frente a los 200.000 € que cuesta una casa"

"Nosotros estamos cuatro personas trabajando y de esas cuatro personas tienen 50 o 51 años", avisó Santi para alertar de que los veteranos se están jubilando sin que entren jóvenes a sustituirlos.

Por este motivo, defiende que hay que usar más tecnología y mejores herramientas para no reventar el cuerpo de los trabajadores.

"Habiendo maquinaria, ¡que trabajen las máquinas! Estamos muy equivocados que nos pensamos que nos vale más dinero alquilar una máquina a que te lo hagan dos tíos", señaló.

Para él, alquilar una máquina pequeña para picar o mover peso ahorra tiempo y protege la salud del equipo.

Santi representa a una nueva generación que combina el mono de trabajo con el teléfono móvil.

Aunque empezó desde abajo picando con el pistolete como cualquier peón, hoy utiliza TikTok y grupos de WhatsApp para conectar a compañeros menores de 30 años de todo el mundo.

Además, aprovecha sus vídeos para enseñar trucos útiles a la gente corriente: "Yo no subo el vídeo para hacerme famoso, intento ayudar a la gente para que no le saque un albañil un riñón y medio", aseguró.

Su experiencia demuestra que, gracias a las redes, la maquinaria moderna y las casas prefabricadas, el oficio de albañil también se está modernizando.