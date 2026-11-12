Un ferretero, sobre el frío en casa: "En invierno, enchufa este invento 3 minutos para tener 3 horas de calor y ahorrar energía"

Con la llegada de las bajas temperaturas a España y el constante incremento en los precios de la energía, los consumidores buscan alternativas tecnológicas eficientes para calentar sus hogares sin depender exclusivamente de la calefacción central.

En este contexto de ahorro energético, las redes sociales se han convertido en un escaparate de recomendaciones expertas.

A través de su perfil, Juan Carlos Vázquez, el conocido profesional detrás de la cuenta de TikTok @tuferreterodeconfianza, ha devuelto a la actualidad un dispositivo que destaca por su increíble eficiencia térmica y su bajo consumo eléctrico, presentándolo como la solución definitiva para las noches más gélidas.

El experto arranca su vídeo contextualizando la necesidad de prepararse para las bajas temperaturas, afirmando que "llega el invierno y no podía dejar de enseñaros" lo que él mismo define inmediatamente como "este este clásico".

Hablamos de un pequeño electrodoméstico que recibe múltiples nombres populares.

Según explica el ferretero mientras sostiene el dispositivo circular, a este aparato se le conoce como "el calorín, la tartera", añadiendo a continuación que "bueno cada uno lo llama como quiere: el termocalentador de piloto".

Su funcionamiento, alejado de las complejas configuraciones actuales, brilla precisamente por su absoluta simplicidad y por una relación entre tiempo de carga y autonomía térmica envidiable.

Para ilustrar su uso, el profesional detalla el proceso indicando que "bueno, esto para el que no sepa cómo se utiliza, se enchufa 3 minutos y con da 3 horas de calor o más".

Al revisar la caja del modelo específico, matiza un detalle técnico sobre el tiempo exacto: "bueno, aquí pone 5 minutos de carga, siempre ha sido 3 minutos, 3 horas, pero bueno a lo mejor este pone 5 minutos, es de casimir y la verdad que se vende muchísimo".

Además del núcleo que retiene la temperatura, el confort se maximiza gracias a sus accesorios, ya que destaca que se "vende con una fundita de borreguito que, la verdad, se utiliza mucho".

Esta solución portátil no es nueva, sino que hunde sus raíces en costumbres tradicionales.

Como bien recuerda el protagonista del vídeo, "nosotros, en el pueblo, lo hemos tenido toda la vida junto con las bolsas de agua". Sin embargo, el gran salto cualitativo de este termocalentador reside en la seguridad.

El ferretero señala un riesgo habitual de los sistemas antiguos al explicar que "lo que pasa es que hay mucha gente que no le gusta tener las bolsas de agua porque se abren y me abraza o lo que sea".

Ante este peligro de derrames, concluye que "mucha gente tiene esto, que es el calorín".

La integración de este gadget térmico en la rutina nocturna es sumamente rápida.

El profesional relata una escena cotidiana muy gráfica para demostrar su inmediatez: "lo enchufas justo antes de irte a la cama cuando te estás lavando los dientes, lo pone, se lo mete y hala, calorcito asegurado".

De esta manera, se logra mantener una cama confortable durante la madrugada sin disparar el consumo eléctrico.