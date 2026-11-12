David, 23 años, ingeniero y empresario: "Empecé de peón con 14 años y hoy me asocio con empresas de 8 millones de €"

El mundo de las obras y las reformas siempre ha tenido fama de ser un sector anticuado, donde casi todo se hace en papel y cuesta encontrar profesionales de confianza.

Sin embargo, los jóvenes que dominan las herramientas digitales están empezando a cambiar las reglas del juego.

Un ejemplo muy claro es David Sevilleja, un joven de 23 años graduado en Ingeniería de Edificación (lo que antes se conocía como aparejador) y en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad Politécnica de Madrid.

En lugar de buscar un empleo tradicional en una constructora, ha decidido montar sus propios proyectos apoyándose en internet y las redes sociales.

En una charla en el podcast 'De Cero a Ingeniero', David contó que sus primeros pasos no fueron en un despacho con aire acondicionado, sino cargando peso y manchándose de yeso cuando era apenas un adolescente.

"Tírate todo un verano con 14 años haciendo de paleta mientras tus colegas están en la playa con un horario establecido, con un jefe establecido y sobre todo siendo monótono, porque a mí la monotonía me mata", señaló.

Aquellos veranos en la obra le enseñaron el valor del esfuerzo, pero también le dejaron claro que no quería pasarse la vida atado a una rutina que no pudiera controlar.

David, 23 años, ingeniero y empresario: "Empecé de peón con 14 años y hoy me asocio con empresas de 8 millones de €"

Aunque terminó su carrera técnica universitaria, tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus compañeros: decidió no colegiarse ni firmar proyectos sobre el papel.

Su estrategia era otra muy distinta: centrarse en conseguir clientes por internet y dejar la parte técnica a otros profesionales.

"Si yo enfocara mi tiempo en dirigir una obra, sería mucho menos productivo que si lo dedicara a la pata comercial como hago a través de redes sociales y captación", explicó.

A través de su canal de Instagram, 'Todo Sobre Reformas', empezó a enseñar cómo funciona una obra por dentro, con trucos, precios y errores comunes, algo muy poco habitual en un sector que suele guardar celosamente sus secretos.

"Cuando tú aportas valor, cuando tú siembras, luego puedes cosechar", indicó el empresario.

Al ganarse la confianza de miles de seguidores, empezaron a llegarle personas interesadas en reformar sus casas. Para atenderlos, se asoció con empresas que ejecutan las obras mientras él gestiona los contactos y el negocio.

Ese crecimiento le permitió crear 'Primeros Construcción', una comunidad donde ayuda a otros autónomos y pequeñas empresas de reformas a organizarse mejor y aprovechar la tecnología.

Y para dar ese salto, buscó compañeros de viaje con experiencia contrastada: "La lanzo con mi socio Alejandro Peñas, que tiene una empresa bastante grande en reformas en Madrid que facturan 8 millones aproximadamente en reformas de lujo".

Para David, la clave no es tirar los precios para conseguir clientes —de hecho avisa de que "diferenciarte en precios en las reformas es pegarte un tiro"—, sino dar un buen servicio, ser transparente en redes y apoyarse en la tecnología para que el trabajo sea más rápido y profesional.