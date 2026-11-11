Jorge, 49 años, ingeniero industrial: "Es absurdo calentar a 21 grados todo el día; tu casa tan solo necesita 30 minutos"

Llega el frío y, con él, el miedo a la factura del gas. En pleno auge de la domótica y los hogares inteligentes, muchos en España siguen cometiendo errores básicos de climatización que disparan su consumo energético sin apenas darse cuenta.

La rutina habitual de encender los radiadores a primera hora y dejar la casa templada hasta la noche no solo es un derroche económico, sino también una ineficiencia técnica que la tecnología actual permite solucionar de forma radical y muy accesible.

El ingeniero industrial y experto en energía Jorge Morales de Labra abordó esta problemática en los micrófonos del programa 'La Tarde' de COPE, donde desmontó uno de los grandes mitos del invierno.

Según este especialista, el confort térmico no requiere mantener los sistemas a pleno rendimiento durante las largas jornadas laborales en las que la vivienda permanece vacía.

"Te levantas por la mañana, a las siete y media, ya dejas la habitación y no vuelves hasta las once de la noche. Es absurdo, completamente absurdo, que esa habitación se mantenga a 21 grados durante todo el día. No tiene sentido", subrayó con contundencia.

El secreto para acabar con este gasto fantasma se basa en dos pilares fundamentales: frenar las fugas térmicas estructurales e incorporar el control digital remoto a los radiadores.

Antes de invertir en tecnología, el experto advirtió de que la vivienda debe estar debidamente preparada, aunque rechaza la idea de acometer reformas faraónicas.

"Si esa habitación no tiene demasiadas pérdidas, es decir, si está bien aislada, no necesitará más de media hora para entrar en calor", explicó. La solución a estas pérdidas suele ser sorprendentemente económica.

Morales de Labra destacó que muchas veces basta con colocar un simple burlete en las ventanas.

Según el ingeniero, usar esta cinta de caucho tradicional cuesta apenas "4 o 5 euros, ahorra muchísimo y además mejora muchísimo el confort".

Una vez que el calor ya no se escapa hacia la calle, entra en juego la auténtica ventaja de la climatización inteligente. La recomendación pasa por instalar válvulas termostáticas en cada habitación.

El ingeniero aconsejó dar el salto tecnológico definitivo: "Ya que te pones, hazla digital y telecontrolable, que significa que la puedes manejar con el móvil".

Esta conectividad directa desde el teléfono permite una programación milimétrica y adaptada a la vida real del usuario. "Si tú vas a volver a tu habitación a las diez de la noche, con que enciendas esa calefacción a las nueve y media es suficiente", detalló.

No obstante, la instalación de estos dispositivos conectados tiene una línea roja. Aunque su manejo digital sea sumamente intuitivo, la manipulación de los circuitos del radiador no es tarea para aficionados.

"Para poner una válvula termostática hay que llamar a un fontanero, porque si no te puedes quemar. Lo tiene que poner un especialista, no cualquiera, para evitar problemas", concluyó el experto.