El electricista Alex Zsurzs durante su entrevista con 'Sector Oficios Podcast'. YouTube

Alex, 30 años, electricista con 8 empleados: "Empecé cobrando 25 € al día en la obra y yo me pagaba la comida y la gasolina"

En un mundo muy digital, la transformación técnica de los oficios manuales rara vez se analiza desde la trinchera del cableado y el cuadro de mando.

En una entrega del videopódcast "Sector Oficios", el electricista autónomo rumano Alex Zsurzs desgranó el camino que lo llevó de peón raso a liderar una empresa de instalaciones con ocho empleados a su cargo.

Una trayectoria marcada por la reconversión tecnológica y la superación personal en un sector cada vez más necesitado de precisión técnica.

Zsurzs, originario de una localidad fronteriza de Rumanía y llegado a España en la adolescencia, recordó sus primeros pasos picando paredes antes de descubrir la ciencia que rige las corrientes.

"Empecé cobrando 25 € al día en la obra pagándome yo mi gasolina y mi comida; nunca me ha importado el dinero, mientras tuviera mis gastos cubiertos", señaló el instalador.

Aquel choque inicial con la obra tradicional pronto dio paso a una obsesión por comprender los principios físicos de la baja tensión tras sufrir un accidente eléctrico.

Por ello, decidió dar el salto a la formación reglada: "Trabajaba por la mañana de 8 a 17h en la obra y por la tarde de 17 a 22h me iba al gremio de Barcelona a estudiar electricidad".

Ese aprendizaje le permitió descubrir la brecha existente entre la ejecución empírica y la ingeniería aplicada.

Para Zsurzs, la figura tradicional del instalador que trabaja por mera inercia ha quedado desfasada frente a los estándares actuales.

"Nadie te dice que el cable de dos y medio tiene que aguantar una resistencia de 3.600 vatios, que es a lo que están seteados los aparatos en una toma schuko; esto lo aprendes estudiando, en la obra solo aprendes a hacerlo", añadió.

La convergencia entre electricidad, climatización y fontanería técnica —la lampistería integral— se convirtió en su principal valor diferencial.

No obstante, la escala operativa conllevó riesgos financieros críticos en las grandes licitaciones de edificación, donde ejecutó cuatrocientas viviendas antes de sufrir impagos en cadena que lo llevaron a reinventar su arquitectura comercial.

"Mi facturación está partida en cuatro empresas y es el 25% de mi facturación; si me fallan dos no pasa nada, sigo pudiendo trabajar", apuntó el instalador.

Hoy, su negocio ha evolucionado hacia la ingeniería de soluciones complejas, alejándose del volumen masivo para centrarse en proyectos de alto valor añadido.

"Hago muchas averías complejas, acometidas, derivaciones y automatizaciones cableadas, como grupos de bombeo y aljibes", aseguró Alex Zsurzs.

El testimonio de Zsurzs demuestra que la modernización de las instalaciones no reside únicamente en el software corporativo, sino en capacitar técnicamente al operario especializado que conecta las entrañas eléctricas y tecnológicas de nuestros edificios.