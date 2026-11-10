Manuel, electricista con más de 20 años de experiencia: "Si el cuadro salta y huele a quemado, se puede prender fuego en casa"

Un fallo invisible en el cuadro eléctrico de una vivienda puede convertirse en una bomba de relojería que convierta el hogar en una trampa mortal.

Eso es exactamente lo que descubrió Manuel Amate, electricista y fundador de Domo Electra, durante una intervención en un domicilio que acumulaba varios problemas.

Originalmente, los propietarios se quejaron de un comportamiento inusual en casa cuando se usaban varios electrodomésticos al mismo tiempo.

El propio usuario, Daniel, explicó la situación: "Si teníamos conectada una lavadora, una secadora y un termo de agua, saltaba y saltaba y siempre olía a quemado".

Además de estas continuas interrupciones, el olor a plástico quemado permeaba por toda la casa, hasta que finalmente el cuadro sufrió un colapso definitivo del que no se recuperó: "el magneto está subido y no llega tensión".

Lo que el electricista descubrió al quitar la tapa protectora del cuadro confirmó sus sospechas, al encontrar las marcas evidentes de un sobrecalentamiento masivo.

Una examinación más cercana reveló la verdadera causa detrás de la falta de tensión: "el hilo está completamente seccionado" en la zona del calentamiento.

Curiosamente, esa ha podido ser la salvación de esta casa: "pues mejor que se seccione antes de que dé un cortocircuito, pero aquí hemos tenido un punto débil muy muy peligroso para casi provocar un incendio".

De hecho, incluso la reparación fue difícil porque los carriles de plástico se fundieron y se fusionaron entre sí, lo que hizo más complicado sacarlos para cambiarlos por otros nuevos, algo que siempre es necesario incluso en las unidades que no fallaron.

Un cable eléctrico expuesto a un flujo excesivo de corriente sin una disipación térmica adecuada sufre un rápido deterioro en la integridad de su estructura.

Este tipo de avería se conoce como contacto débil o falsa conexión, que puede ser muy peligrosa si termina produciendo un incendio.

Cuando un conductor no está perfectamente fijado o apretado, aumenta la resistencia eléctrica en el punto de contacto, generando temperaturas extremas que afectan al aislamiento plástico.

Una vez cambiados todos los componentes y saneada la instalación, es importante aclarar que eso no basta, ya que la situación se puede volver a dar si cometemos los mismos errores.

En concreto, Amate recomienda que "hagas mantenimiento en tu casa, porque cuando mueves mucha potencia te salen las averías solas como esta, por eso, planifica y no estreses tu instalación".

Conectar al mismo tiempo varios electrodomésticos que consumen mucho puede acelerar este tipo de fallos; todos los aparatos comentados por el usuario son de ese tipo, como la lavadora, secadora y termo eléctrico.