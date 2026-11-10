Manuel Armando, albañil con más de 30 años de experiencia: "No puede cobrar lo mismo un aprendiz que un profesional"

La transformación tecnológica de los sectores industriales no depende únicamente de la llegada de nuevas herramientas, sino de la capacidad para atraer e instruir a una nueva generación de profesionales capacitados.

En su reciente intervención en el podcast Sector Oficios, Manuel Armando —popularmente conocido en plataformas digitales como Bricomandy— ha puesto el foco en una de las principales barreras que impiden la renovación generacional en el sector de las reformas y la edificación.

Para este especialista con más de 32 años de experiencia a pie de obra, el marco retributivo actual desincentiva por completo el aprendizaje técnico de base.

Según explicó Armando durante la entrevista, la desaparición de los modelos tradicionales de formación ha igualado los costes iniciales de contratación sin tener en cuenta el rendimiento ni la dedicación que requiere la instrucción de un principiante.

"Tú ahora le tienes que pagar lo mismo a uno que sabe que a uno que no sabe", señaló con firmeza al criticar la falta de gradación en las tablas salariales iniciales.

Para el profesional, esta homogenización resulta insostenible para pequeñas empresas y autónomos: "No hay diferencia entre uno que sabe, a un profesional muy bueno, a alguien que está aprendiendo... Tú vas a perder tu tiempo para enseñarle y no hay incentivos ni facilidades para poder hacerlo".

Armando enfatizó que un aprendiz debe contar con una retribución justa acorde a su etapa de capacitación, evitando que los elevados costes de seguro y la baja productividad inicial bloqueen el relevo profesional.

Esta posición sobre la formación contrasta con la decidida apuesta de Bricomandy por la modernización técnica en la construcción.

Lejos de defender métodos obsoletos, el divulgador aboga por la química avanzada de la edificación, el aislamiento SATE y el uso de instrumentación de alta precisión.

"Lo tradicional está muy bien, pero si yo fuera profesor, lo tradicional duraría un día: esto es la plomada, esto el nivel de agua... y con el nivel láser vais a trabajar toda la vida", afirmó al recordar cómo invirtió en su primer nivel láser 2.500 euros para multiplicar la productividad en sus obras.

Asimismo, el especialista recurre al comercio electrónico para importar herramientas avanzadas como ventosas vibradoras cuando no están disponibles en la distribución local.

Por último, el artesano asturiano destaca el papel de las redes sociales como portfolio digital verificado.

Ante la falta de certificados oficiales para la experiencia práctica, Bricomandy utiliza sus canales de vídeo para demostrar estándares de calidad en fontanería, electricidad e impermeabilización.

En su opinión, adecuar los incentivos salariales al aprendizaje e integrar soluciones tecnológicas son los dos pilares fundamentales para volver a hacer atractivos los oficios técnicos para la juventud.