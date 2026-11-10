Javier, electricista: "En esta casa con calefacción por gasoil, instalamos aerotermia y ahora pagan 1.200 € menos anuales"

Cada vez más hogares españoles cambian su calefacción tradicional por equipos de bomba de calor, pero aún quedan muchos propietarios que no están seguros de si realmente merece la pena la gran inversión inicial.

El caso real presentado por Javier Domínguez, Director Técnico de Cambio Energético, puede ayudarnos a comprender el verdadero efecto de este cambio.

En este caso, se trata de una vivienda unifamiliar que sustituyó una caldera tradicional de gasoil de 35 kW por un sistema de aerotermia monoblock de 16 kW a baja temperatura, complementada por una instalación fotovoltaica que ya estaba presente.

Según explica Rafa, el propietario, "Hemos pasado de poner una calefacción con gasoil de 2 de la tarde a 8 de la noche, y con un gasto considerable de 1.800 € anuales, podríamos decir en el año malo".

Al eliminar el gasoil, Rafa ha pasado a pagar todo directamente en la factura eléctrica mensual, que comprensiblemente es alta en los meses más fríos:

"Con lavavajillas, dos neveras, lavadoras y la aerotermia puesta, desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde, he pagado un recibo de 185 € en enero".

Eso significa que, inevitablemente, el gasto eléctrico se va a disparar respecto a cuando tenía una caldera de gasoil: "Antes de tener aerotermia tenía un consumo de noviembre a marzo de 218 €, y ha pasado a pagar 604 € en esos mismos 5 meses".

Este incremento de 386 € en luz puede presentar un problema aparente, pero en la práctica significa que el usuario está pagando mucho menos, ya que antes tenía un gasto de 1.800 € con la calefacción por gasoil, resultando en un ahorro de 1.200 € aproximadamente.

Es importante recalcar que, en este caso, el consumo eléctrico ha sido más contenido gracias al aporte fotovoltaico, que ha podido ser usado para la aerotermia; Domínguez calcula que "el aporte estaría en un 30% o un 40%".

Por eso, Domínguez recomienda al usuario la instalación de más paneles si fuese posible, además de añadir una batería para evitar volcar los excedentes a la red, que ahora se pagan muy mal, y aprovechar la energía almacenada durante todo el día.

También se ha apreciado una mejora en el confort; con la integración de la aerotermia y la programación del arranque coincidiendo con la producción de paneles solares, la vivienda ahora mantiene temperaturas continuas de 22 ºC durante el día y 19 ºC durante la noche.

Aunque es obvio que Rafa está teniendo que hacer una inversión inicial muy elevada, considera que está justificada:

"La gente siempre empieza con que la aerotermia vale muy cara, y yo alucino, porque lo que vale caro es mantener un sistema", haciendo referencia al coste del gasoil.

"La adquisición de un vehículo eléctrico es mucho más cara, pero luego el mantenimiento y lo que es el día a día de moverte es mucho más barato. Pues nos pasa lo mismo con la aerotermia".