Arturo, soldador con 23 años de experiencia: "Empecé con 3.000 euros, una radial y tenía a todos mis vecinos amargados"

En plena era de algoritmos generativos de inteligencia artificial (IA), automatización masiva y reestructuraciones en el sector tecnológico, la certeza laboral parece haber cambiado de bando.

Frente a las pantallas que predicen el fin de incontables tareas de oficina, el trabajo físico y especializado reivindica su vigencia.

Así lo defiende Arturo Castiñeiras —conocido en las diferentes redes sociales como @dynamic.fierro—, soldador, cerrajero y carpintero metálico asentado en un pequeño pueblo de Huesca de apenas 500 habitantes, quien durante su reciente intervención en el podcast Sector Oficios desgranó la realidad de emprender lejos del ecosistema de las startups.

El punto de partida de Castiñeiras dista mucho de las rondas de financiación habituales del ámbito digital.

Su proyecto nació desde abajo, con recursos mínimos y una alta dosis de atrevimiento: "Pues mira, yo empecé con 3.000 euros, una radial y una máquina de TIG; con eso empecé".

Aquella primera fase operativa no contó con una nave industrial, sino con el espacio doméstico: "Empecésin taller... en el garaje de mi casa, en una urbanización y tenía a los vecinos amargados".

Más allá de la anécdota, su testimonio plantea un debate de fondo para la industria tecnológica: el límite real de la robótica y la inteligencia artificial ante el trabajo manual.

Mientras los modelos de lenguaje transforman el trabajo cualificado de oficina, la manipulación de materiales sobre el terreno sigue esquivando la automatización total.

Castiñeiras lo resume con pragmatismo durante su charla en el conocido podcast.

"Con la inteligencia artificial yo creo que hay muchos oficios de oficina que puede que lleguen a desaparecer, pero las cosas manuales y artesanas... es difícil. Todos estos robots que hay aquí van a sustituir a un montón de gente para la industria, sí, pero es jodido que vayan a ir a medir una barandilla y a ponértela", indica el soldador.

Esa resistencia a la automatización sitúa a los oficios técnicos como un refugio de empleabilidad frente a la saturación de los perfiles puramente digitales.

En un mercado donde encontrar electricistas, fontaneros o soldadores cualificados genera semanas de espera, Castiñeiras insiste en que las habilidades de fabricación física ofrecen una estabilidad blindada contra la obsolescencia técnica.

"Con un trabajo no te vas a hacer rico, pero nunca te va a faltar de comer... Chavales, estudiad soldadura, que siempre vais a tener trabajo", indica Castiñeiras.

En un entorno dominado por la digitalización, el metal y la herramienta manual recuerdan que el mundo físico sigue necesitando manos expertas.