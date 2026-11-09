Óscar, electricista con más de 14 años de experiencia: "Ahora mismo es más difícil contratar a alguien que encontrar trabajo"

El sector de las instalaciones técnicas y la climatización se enfrenta a un doble desafío estructural: la obsolescencia de los procesos tradicionales y una notable escasez de mano de obra cualificada.

Durante su intervención en el podcast Vendomia, Óscar Mira Pérez, albañil con experiencia y socio director de Instalaciones y Suministros Eléctricos San Vicente SLL, analizó la evolución del tejido empresarial técnico tras haber escalado su compañía desde la crisis de 2008 hasta consolidar una plantilla de 15 profesionales en 2024.

En un contexto caracterizado por el volumen de demanda en reformas e instalaciones industriales, el directivo dejó una tajante reflexión sobre el mercado laboral actual: "Ahora mismo es más difícil contratar a alguien que encontrar trabajo".

Esta escasez de operarios con la formación y las homologaciones de seguridad exigidas obliga a las pequeñas y medianas empresas a optimizar al máximo su operativa diaria para no colapsar la capacidad de ejecución.

Para Mira Pérez, la solución ante este cuello de botella humano no consiste en aumentar las jornadas, sino en acometer una transformación digital profunda orientada a la eficiencia.

Históricamente, las pymes del sector han gestionado sus partes de trabajo y compras mediante anotaciones manuscritas, libretas de obra o mensajería no estructurada.

Sin embargo, el empresario se muestra contundente frente a este modelo analógico: "Estoy en contra del papel al 98%: lo que anotaste en una libreta, si la pierdes en la obra, has perdido dinero y horas de trabajo".

El cambio metodológico requiere sustituir la ofimática convencional por plataformas de software SaaS especializadas en la gestión integral de proyectos y servicios técnicos en la nube.

Según expuso en el medio especializado, las herramientas estándar resultan insuficientes para controlar el flujo de trabajo en tiempo real: "El Word y el Excel no están preparados para lo que es la gestión de un proyecto".

Asimismo, cuestionó los procesos administrativos redundantes: "Lo que no entra en mi cabeza es hacer las cosas a limpio".

La adopción de herramientas digitales colaborativas permite que los propios técnicos en movilidad imputen horas, adjunten fotografías y gestionen consumos de material directamente en la aplicación.

Al eliminar intermediarios y centralizar los archivos en expedientes digitales únicos, la empresa erradica los cuellos de botella informativos que saturan la dirección cada mañana.

Esta automatización de flujos no solo ahorra costes indirectos, sino que permite cumplir con las plataformas exigidas por grandes clientes e industrias.

Como concluyó el directivo, la digitalización descentralizada es el único camino sostenible para escalar un negocio técnico en la era digital.

"No se trata de que una persona trabaje mucho, sino de que todos repartidos trabajen un poquito más para eliminar cuellos de botella", señaló.