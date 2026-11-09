Diego, albañil con más de 15 años de experiencia: "En vez de fijarse en cómo trabaja el oficial, los chavales sacan el móvil"

El mundo de la construcción y las redes sociales chocan de forma sorprendente en la actualidad. Diego Martí, conocido en internet como @Constre_Marti, mezcla sus más de 15 años de experiencia a pie de obra con un enorme éxito creando vídeos.

Durante su participación en el podcast Sector Oficios, este experimentado albañil valenciano abordó un gran problema de nuestro tiempo: lo difícil que resulta aprender un oficio tradicional cuando el teléfono nos roba constantemente la atención en el entorno laboral cotidiano.

Martí explicó lo complicado que resulta enseñar a los nuevos aprendices de albañilería por culpa de las pantallas.

Históricamente, siempre se ha aprendido observando al veterano con atención, pero hoy, ante cualquier pausa, los jóvenes prefieren mirar su teléfono.

"En vez de fijarse en cómo trabaja el oficial para aprender, los chavales sacan el móvil", lamentó con preocupación.

Para él, esta profesión exige estar muy atento a la obra, recordando siempre que "mirando se aprende también".

Además, opina que la actual Formación Profesional (FP) ofrece teoría, pero no enseña a resolver los continuos imprevistos del día a día, un problema que empeora si el alumno ignora al maestro por estar pendiente de sus redes sociales.

Entrevista a Diego Martí

La gran paradoja es que ese aparato que distrae al aprendiz es la herramienta que utiliza Martí para lograr hasta 35 millones de visitas al mes.

En la charla, dio una clase magistral sobre cómo exprimir los algoritmos de internet.

Su truco para hacerse viral consiste en provocar a los "ingenieros de sofá", esos usuarios que critican ferozmente cualquier fallo que él finge a propósito.

En sus vídeos suele escribir "caed en mi red, vulgares insectos", sabiendo perfectamente que la gente comentará indignada sin leer la descripción que aclara que todo era una broma diseñada para conseguir interacción.

También reflexionó sobre por qué muchos jóvenes rechazan la obra para irse a otros trabajos.

Muchos prefieren irse a un almacén logístico para estar "fresquitos dentro de la nave", conformándose con un sueldo más limitado, en lugar de aprender un oficio técnico que a la larga proporciona más dinero.

En definitiva, Diego es el ejemplo perfecto del profesional moderno: alguien que sabe utilizar la tecnología para crear su propia marca personal, pero que advierte de algo verdaderamente fundamental y es que para ser un buen técnico hay que apartar la vista de la pantalla y volver a observar el mundo real detenidamente.

Solo así se puede dominar por completo un trabajo tan exigente y necesario en la sociedad de hoy en día.