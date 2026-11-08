Nate Soares, investigador de seguridad: "He dejado de ahorrar porque creo que la IA nos va a matar a todos"

La posibilidad de un apocalipsis provocado por la inteligencia artificial ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en una de las preocupaciones más comunes, incluso entre los expertos.

De hecho, algunas de las personas más implicadas en el desarrollo de la IA ya están tomando decisiones que pueden parecer extremas desde fuera.

Es el caso de Nate Soares, investigador de aprendizaje automático y presidente del Machine Intelligence Research Institute, que pasó años trabajando para Google, una de las compañías que está avanzando en el desarrollo de IA.

En una entrevista en el podcast de The Atlantic, The Most Interesting Thing in AI, el experto confesó haber cambiado su estrategia financiera como resultado de la IA, pero no para intentar ganar más dinero con esta tecnología.

Más bien lo contrario, Soares ha decidido dejar de ahorrar dinero para su jubilación, por la convicción de que la inteligencia artificial nos destruirá a todos en los próximos años, con una probabilidad del 50% en la próxima década.

"Ahora mismo no ahorro para la jubilación, tengo un fondo de pensiones de cuando trabajaba en Google, pero no he hecho aportaciones desde hace una década", reveló en el programa.

A pesar de este pronóstico tan catastrofista, el presidente del MIRI asegura que no se ha dado por vencido, y que dedica todo su tiempo a evitar que este escenario se haga realidad: "hago todo lo que puedo para detenerlo".

El investigador sostiene que un destino trágico para la humanidad aún puede ser evitado si se toman las medidas adecuadas a tiempo: "no creo que sea inevitable", asegura.

La opinión de Soares ha sido formada después de trabajar más de 12 años en la llamada 'alineación de la IA', un campo dedicado a investigar cómo controlar la inteligencia artificial para que sólo cumpla los objetivos marcados por los humanos y no tome decisiones propias.

Ese es uno de los mayores problemas con los que ya se están encontrando las compañías de IA.

Solo este año, OpenAI ha reconocido que sus agentes de IA se escaparon de sus sistemas y hackearon servidores gubernamentales en Australia para obtener la información que necesitaban para cumplir su tarea.

Los investigadores han alertado que los modelos más avanzados de IA son capaces de tomar la 'vía rápida' para cumplir objetivos, incluso si eso supone provocar daños colaterales o ir en contra de sus restricciones.

Sin embargo, también hay expertos que acusan a Soares de 'alarmismo tecnológico', y creen poco probable que la IA termine provocando semejantes problemas, entre los que se encuentran el 'Padrino de la IA', Geoffrey Hinton, que reduce las probabilidades por debajo del 10%.

Los críticos también tienen problemas con la manera en la que Soares ha explotado este supuesto peligro, con libros muy vendidos y apariciones mediáticas como esta en la que puede estar exagerando la situación para ganar fama.