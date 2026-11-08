Javier, albañil con más de 30 años de experiencia: "Hay miedo a contratar por si sale rana o pega la patada a los 15 días"

El sector de la construcción vive una situación muy curiosa: mientras la tecnología y los programas informáticos avanzan a toda velocidad, en las obras de la calle cada vez es más difícil encontrar a gente cualificada para trabajar.

Los ordenadores no pueden levantar paredes por sí solos. En esto coincide Javier (conocido en redes sociales como Javijam), un albañil valenciano que, tras más de 30 años a pie de obra, se ha convertido en una voz muy respetada gracias a los vídeos que comparte en internet sobre su oficio.

Durante una entrevista en el podcast Sector Oficios, Javijam analizó por qué los jóvenes se alejan del trabajo manual y por qué los pequeños empresarios tienen tantas dudas a la hora de dar trabajo.

El profesional fue muy claro sobre el gran problema que tienen los jefes de las pequeñas reformas: "Tenemos miedo a contratar por si sale rana o pega la patada a los 15 días".

Según explicó, el miedo a perder tiempo y dinero enseñando a un aprendiz que luego se marcha, paraliza los contratos en un sector donde la mayoría de los trabajadores con experiencia ya tienen entre 50 y 55 años.

El albañil valenciano recordó cómo la pasada crisis económica hizo que muchos buenos profesionales dejaran el andamio para irse a trabajar a las fábricas buscando un sueldo fijo.

Ese vacío de trabajadores no se ha logrado llenar, ni siquiera con lo atractivos que parecen ahora estos oficios en internet.

Y es que, aunque Javijam sube vídeos mostrando lo bonito de su trabajo artesanal, avisa de que las redes sociales pueden dar una idea equivocada de la realidad: "Hay gente que me escribe diciendo que vendría a trabajar gratis, pero ¿qué te piensas, que vamos a estar todos los días haciendo cúpulas o paelleros bonitos? La obra tiene una parte muy dura".

Para solucionar esta falta de manos, el profesional cree que no basta con traer máquinas modernas, sino que hay que mejorar cómo se enseña el oficio y dar ayudas económicas a los pequeños autónomos que contratan.

En este sentido, defendió que hay que darle prestigio a la profesión para atraer talento: "Hay que hacer ver a los jóvenes que en el oficio se gana dinero si te formas y no te limitas a ser un burro de carga".

Sin embargo, recordó que tener a un aprendiz aprendiendo al lado supone un gasto inicial que el Gobierno debería apoyar: "Si estás enseñando a alguien y te cuesta dinero, se necesitan facilidades de contratación para formar personal en lugar de poner la soga al cuello".

En un momento donde se intenta que los ordenadores y las aplicaciones aceleren los tiempos de construcción, el mensaje de Javijam nos recuerda que el verdadero problema sigue estando a pie de calle.

Si no se apoya a los autónomos y no se anima a los jóvenes a aprender el oficio, el futuro de la construcción corre un gran riesgo: diseñar proyectos perfectos en las pantallas que, a la hora de la verdad, nadie sepa cómo construir con sus propias manos.