Manuel, electricista con más de 20 años de experiencia: "Si te salta el diferencial y todo te da calambre, estás en peligro"

El diferencial es una pieza clave en la seguridad eléctrica de cualquier inmueble. Está diseñado para saltar y cortar el suministro en el momento exacto en el que detecta que la corriente se está desviando de lo habitual.

Por eso, siempre que el diferencial salta, deberíamos tomarlo como un síntoma de que algo malo está ocurriendo. Puede que sea por un motivo simple; o puede que sea algo peor, como que la electricidad esté encontrando un camino no deseado como una toma de tierra o incluso el cuerpo de una persona.

El caso compartido por Manuel Amate, electricista y fundador de Domo Electra, se ha vuelto viral por la gravedad de la situación: el diferencial entraba en funcionamiento de manera recurrente, y la investigación reveló una causa sorprendente.

Los síntomas de esta avería resultan notables en la vida diaria, en palabras de Amate "¿Sabes por qué te salta el diferencial y cada vez que tocas un electrodoméstico te da la corriente o te metes en la ducha y alucinas?".

Estos chispazos al tocar electrodomésticos o entrar en contacto con el agua ocurren precisamente porque la tensión eléctrica que debería estar encauzada hacia la red de retorno termina alcanzando los chasis metálicos de los aparatos o las tuberías.

Para diagnosticar el origen de estos fallos, los profesionales emplean instrumentación especializada capaz de medir las tensiones y los parámetros entre los conductores de fase, neutro y tierra.

Al realizar comprobaciones con la pinza amperimétrica y el analizador multifunción en la instalación afectada, el electricista advierte valores completamente fuera de lo común: "415 V entre fase y tierra", un nivel desproporcionado.

Al continuar con las comprobaciones, añade que al medir entre otra línea y la toma de protección registra "415, eso no puede ser, tendría que ser 230 V las tensiones normalizadas entre fase y tierra".

El origen del fallo se descubre cuando la tensión en uno de los conductores cae por completo mientras sube drásticamente en el neutro: "anda, solo un voltio, he pillado la fase que está derivada y por eso no me da tensión".

La conclusión es que "tenemos un problema de derivación", provocado porque "una fase l1 está tocando con la tierra y esa tensión está entrando a todas las viviendas, están en peligro".

Eso provoca que cualquier elemento metálico conectado a la toma de tierra en la estructura del edificio pase a estar energizado, y de ahí que al tocar un electrodoméstico o abrir un grifo, la persona se convierta en el camino más rápido hacia el suelo para la corriente.

La única vía de acción recomendable pasa por cortar el suministro en el cuadro principal y avisar de inmediato a los técnicos; una intervención urgente de los servicios de mantenimiento resulta indispensable para aislar el tramo derivado y restablecer los niveles de seguridad antes de recuperar la luz.