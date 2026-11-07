Gonzalo, 29 años, instalador de placas solares: "Por 150 euros pones un sistema de respaldo para tener luz en un apagón

El miedo a quedarse a oscuras tras los episodios de inestabilidad en la red eléctrica peninsular ha transformado por completo las prioridades de los usuarios de energía fotovoltaica en España.

En una entrevista al podcast Sector Oficios, Gonzalo, instalador, responsable de producción y socio de la firma Efitar Ingeniería, analizó en profundidad los nuevos equipamientos de respaldo (backup) y el almacenamiento inteligente.

Tecnologías que están ganando terreno en el mercado del autoconsumo doméstico e industrial, ofreciendo una solución accesible y eficaz ante posibles apagones.

Durante la conversación, el profesional desmitificó el coste real de proteger una vivienda unifamiliar frente a los cortes de suministro eléctrico.

Gonzalo explicó que no siempre es necesario realizar un desembolso astronómico para contar con electricidad de emergencia: "Por 150 euros pones un sistema de respaldo para tener luz en un apagón", afirmó.

Para quienes buscan una integración domótica completa con baterías de marca que aíslen la vivienda automáticamente ante fallos externos de red, el instalador precisó que la horquilla de inversión habitual oscila entre "800 y 1.100 euros".

Este creciente interés por la independencia energética se suma al constante avance de la tecnología solar en nuestro país.

Según detalló Gonzalo, el rendimiento técnico de los módulos ha experimentado un salto espectacular en los últimos años: "Antes una placa te podía estar produciendo 200 W por un par de metros cuadrados y ahora produce 600 W; tenemos tres veces más capacidad en la misma superficie".

Esta mayor eficiencia permite optimizar el espacio disponible en los tejados y abaratar la instalación residencial básica de seis paneles, cuyo coste habitual se sitúa "entre los 4.000 y 4.500 euros con todas las licencias e impuestos incluidos".

Asimismo, el especialista destacó que la combinación de baterías inteligentes, deducciones fiscales e incentivos locales ha recortado notablemente los plazos de retorno del capital invertido.

En este sentido, recordó en Sector Oficios que "hemos tenido clientes con baterías que han amortizado toda la inversión en solo 1 o 2 años", especialmente tras los picos severos de la crisis energética cuando el megavatio hora llegó a cotizar a "400 euros".

Además, subrayó la irrupción de nuevos gestores con inteligencia artificial (IA) capaces de comprar y vender electricidad de forma totalmente autónoma adaptándose a las rutinas de consumo.

Por último, Gonzalo repasó la exigente realidad laboral de los instaladores cualificados que operan diariamente a alturas de entre 5 y 15 metros.

El responsable técnico valoró el fuerte compromiso personal requerido en el tejado y confirmó que "un oficial en la fotovoltaica gana entre 23.000 y 24.000 euros al año", una remuneración muy competitiva para un sector estratégico que avanza decididamente hacia la plena estabilidad y soberanía energética del usuario final.