Daniel, cerrajero con 28 años de experiencia: "Pagan 1500 € por un móvil, pero les duele gastar 300 € en una cerradura"

Hoy en día estamos acostumbrados a gastar más de 1.500 euros en teléfonos de última generación, pero nos olvidamos por completo de proteger la puerta de nuestra casa.

Así lo advierte Daniel Mateo, un profesional con 28 años de experiencia conocido como "el cerrajero de TikTok", durante su entrevista en el podcast Sector Oficios.

Mateo resumió esta extraña forma de gestionar nuestro dinero con una frase muy clara: "La gente paga 1500 € por un móvil, pero les duele gastar 300 € en una cerradura".

Para este experto, esta falta de lógica no tiene sentido si pensamos que "es bastante más fácil que te entren a robar a que te toque la lotería".

El problema principal es que las cerraduras de nuestras casas se han quedado muy anticuadas frente a los nuevos métodos de los ladrones.

Entre todas las amenazas, Mateo avisa sobre la famosa llave Topolino, a la que define como "la herramienta más peligrosa que se ha conocido jamás en cerrajería".

Antes, los ladrones necesitaban mucha práctica y habilidad para abrir una puerta sin forzarla.

Ahora, con este nuevo aparato, el esfuerzo es mínimo: se mete en la cerradura, se mueve un poco y la abre en cuestión de segundos sin romper nada.

Además, el experto recuerda algo básico que solemos olvidar: salir de casa y dar un simple portazo sin dar vueltas a la llave es como "literalmente dejar la puerta abierta".

Para evitar estos sustos, el cerrajero recomienda cambiar nuestra vieja cerradura por un cilindro que ofrezca seguridad de verdad.

En lugar de los sistemas tradicionales, aconseja instalar bombines internos basados en discos rotatorios (como los de la marca Tokoz).

Este tipo de mecanismo aguanta sin problemas los ataques con la llave Topolino o incluso los sabotajes en los que usan ácidos corrosivos para derretir el metal.

Hablando de dinero, comprar uno de estos bombines de máxima seguridad cuesta entre 220 y 240 euros, y llega a los 300 euros si te lo instala el profesional.

Se trata de un gasto bastante razonable para un aparato que nos va a durar más de 20 años protegiendo a la familia.

Mateo también es muy crítico con los anuncios de las empresas de alarmas de pago mensual, que suelen hacernos creer que los asaltos ocurren siempre en mitad de la noche.

"No hay nada más falso que eso... ¿qué es lo que venden? Miedo", asegura el experto. La realidad es que la gran mayoría de los robos pasan por la mañana, entre las 10:00 y las 12:00, justo cuando la gente está trabajando y las casas están vacías.

Como alternativa, recomienda comprar sistemas de alarma libres y sin cuotas mensuales (como Ajax o Hikvision), que te avisan directamente al móvil si pasa algo.

Para terminar, el cerrajero lanza una reflexión sobre lo que de verdad perdemos en un robo: "Lo primero que te roban es la tranquilidad y la seguridad, y esa ya no te la devuelve nadie".