Borja, ingeniero con 10 años de experiencia: "Con una turbina puedes tener luz gratis de noche, pero solo tiene sentido en estas situaciones"

Ahora que las placas solares están ganando terreno en los hogares españoles como una alternativa para conseguir electricidad gratis, algunos consumidores están explorando otras energías alternativas o verdes como las turbinas de viento.

El ingeniero y experto en energía solar, Borja Pérez, ha hablado de estos aparatos en uno de sus últimos vídeos en YouTube, repasando sus características y las nuevas tecnologías que incluyen para aprovechar la energía del viento.

Las turbinas son especialmente atractivas para consumidores que quieren protegerse ante un posible apagón y que han notado el gran inconveniente de los paneles solares: no funcionan de noche o en días especialmente nublados.

El primer modelo analizado por Pérez es la Flower Turbines A13, una turbina de eje vertical construida con módulos apilables de aluminio. Con un diseño modular y apilable con palas de aluminio, su configuración de eje vertical le permite capturar el viento desde cualquier dirección.

Según Borja, "lo interesante es la construcción modular, el fabricante también propone agruparlas para aprovechar interacciones aerodinámicas".

Con un precio de 8.929 dólares (aproximadamente 8.200 euros), es una gran inversión, especialmente porque hay que añadir impuestos y costes de transporte, además de un inversor independiente y una batería para almacenar los excedentes.

Por todo esto, una turbina como esta es más recomendable para zonas en las que el viento cambia de dirección con frecuencia o si queremos un sistema eólico escalable y modular con la agrupación de varias unidades.

En el otro extremo de precio, por 2.949 euros con IVA incluido está la Scongwing NG, un desarrollo alemán con un rotor metálico compacto de 1,5 metros de diámetro. Entregando una potencia de 1 kW con una opción de 600 W, resulta especialmente recomendable para viviendas e instalaciones aisladas de la red eléctrica, ya que es lo suficientemente potente para las necesidades básicas.

Borja, ingeniero con 10 años de experiencia: "Con una turbina puedes tener luz gratis de noche, pero solo tiene sentido en estas situaciones"

En cambio, si vivimos en una región con climas fríos y extremos, la LE V150 ofrece una potencia de únicamente 200 W, pero su diseño derivado de la tecnología Savonius le permite resistir vientos de hasta 35 metros por segundo y operar en temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. En este caso, el propósito no es cubrir el consumo de un hogar, sino mantener aparatos críticos en caso de apagón.

Por último, la Rutland 1200 es la más interesante en opinión del experto por un detalle muy importante: incluye un controlador híbrido con seguimiento del punto de máxima potencia tanto para la entrada eólica como para la entrada fotovoltaica.

En otras palabras, es posible combinar ambas fuentes para cargar nuestra batería y así poder usar electricidad gratis, y esa es precisamente la recomendación de Borja Pérez.

Y es que el experto confiesa que "no tiene tanto sentido" el uso exclusivo de una turbina, "salvo que estés en un sitio con muchísimo viento y además que sea un sitio aislado y combines tanto tecnología fotovoltaica con tecnología eólica con baterías".

El motivo es simple. Un panel fotovoltaico se amortiza en más o menos un año (sin tener en cuenta otros componentes) por la cantidad de energía no vamos a tener que consumir de la red eléctrica; pero con una inversión de 2.000 euros o más, es necesario usar la turbina durante un plazo de entre 5 y 7 años para amortizarla.