Joan, fontanero con 18 años de experiencia: "Instalar en pladur cuesta mucho más tiempo y obliga a usar trucos"

El pladur es una de las opciones más habituales a la hora de crear paredes de la nada en cualquier piso, tienda u hogar, por su facilidad de uso, rapidez y acabado uniforme; sin embargo, también tiene sus inconvenientes.

Joan Pascual, un fontanero con más de 18 años de experiencia y que es mejor conocido como El Fonta Joan en redes sociales y YouTube, ha publicado un par de vídeos en los que repasa algunas de las dificultades de este tipo de instalaciones.

Para un fontanero, los paneles de cartón yeso traen consigo una serie de limitaciones estructurales que complican el tendido de canalizaciones de agua y desagües, convirtiendo labores rutinarias en tareas complejas.

Uno de los principales problemas se encuentra en la falta de espacio y la rigidez de los perfiles metálicos que sostienen las placas. A diferencia del ladrillo tradicional, donde es posible ubicar y fijar las tuberías con facilidad, el entramado metálico exige maniobras precisas para esquivar la perfilería sin debilitar la estructura.

Como explica Joan, "No es solo poner tuberías, aquí toca romperse la cabeza para sujetarlas bien y que queden perfectas", quejándose de tener que cortar perfiles y cruzar atornillados.

Es algo más que una cuestión de simplemente adaptar la perfilería al cometido, ya que entonces el fontanero básicamente está dejando la pelota en el tejado del albañil que viene detrás y tiene que cerrar la pared: "no puedes ir cortando los perfiles como si fueran tuyos, porque entonces al del pladur le das el día", explica Joan.

A este desafío se le suma la complicación para lograr fijaciones estables antes de que se coloque la capa de revestimiento definitiva. Cuando los tubos y las tomas no quedan anclados firmemente, existe el riesgo de que la vibración del paso del agua o posterior montaje de perfilería muevan las tuberías de su posición original.

Los fontaneros como Joan se ven forzados a idear métodos de sujeción improvisados para evitar desajustes cuando regresan a la obra, aunque hay algunos trucos que los profesionales se comparten entre ellos, como se muestra en el vídeo.

Otro problema es que hay muchas inconsistencias en el proceso de construcción, que complican el panorama. Es habitual encontrar tabiques desalineados o instalaciones donde no se ha montado ninguna cara del tabique.

"Cada instalación es un mundo, a veces no tienes una cara del tabique, otras veces el tabique está más atrás, y otras veces está torcido", por no decir nada de la molestia constante de trabajar con materiales aislantes como la fibra de vidrio, que puede ser instalada antes de que se inicien los trabajos de fontanería.

Para el cliente, estas dificultades pueden traducirse en una obra que se alargue más de lo previsto, retrasando la finalización y la entrega; pero es necesario, porque cualquier desajuste mínimo puede generar fugas internas que dañan el yeso hasta que la humedad aflora a la superficie.