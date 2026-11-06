Un ferretero, sobre el frío en casa: "Recomiendo pegar un panel reflectante detrás del radiador para no perder calor"

La llegada de las bajas temperaturas clásicas del invierno y la constante preocupación por el precio de la factura energética han convertido la eficiencia térmica del hogar en una prioridad absoluta para las familias de España.

Frente a las costosas reformas de aislamiento de fachadas o la instalación de complejos sistemas de climatización inteligente, a veces las soluciones más inmediatas y efectivas residen en la ferretería del barrio.

Así lo demuestra Toño Escrig, un experimentado ferretero que cuenta con miles de seguidores en redes sociales y que se ha propuesto ayudar a los usuarios a optimizar el rendimiento de su calefacción con un presupuesto verdaderamente mínimo.

En uno de sus vídeos, el experto aborda este problema estacional yendo directo al grano: "Te presento 3 artículos que te harán ahorrar dinero y harán de tu casa un lugar más calentito".

El primer frente de batalla contra la pérdida de temperatura son los accesos principales de la vivienda. Para evitar fugas invisibles pero costosas, Escrig recomienda intervenir los bajos de los accesos utilizando burletes para puerta.

El creador de contenido detalla que en el mercado existen modelos de caucho y de PVC, equipados con goma o con pelos, cuya instalación no requiere herramientas complejas.

El ferretero explica que "simplemente retira el protector y podrás tapar la rendija por donde entra el frío y de paso te protegerás contra el polvo o algún bichito".

No obstante, lanza una advertencia fundamental para no equivocarse en la compra: "Recuerda medir tu puerta, no todas las puertas tienen el mismo tamaño".

El segundo paso en esta estrategia de aislamiento térmico casero se centra en las ventanas, uno de los puntos arquitectónicos por donde más grados se escapan al exterior.

Para blindar estas estructuras, el especialista señala que se comercializan burletes con forma de 'E' o con forma de 'P', que generalmente miden seis metros pero pueden dividirse.

Sobre su criterio profesional, el ferretero confiesa: "A mí particularmente el que más me gusta es el de forma de 'P' porque es más, pégalo en la ventana y evitarás que se cuele el frío por ahí".

Sin embargo, el consejo definitivo de su vídeo y el que marca la mayor diferencia en el consumo diario está directamente relacionado con la gestión de los radiadores.

Para evitar que la pared absorba la temperatura, aconseja instalar un panel reflectante.

"Simplemente quita el radiador, pégala por detrás y esto hará que rebote el calor hacia adelante y no perdamos todo ese calor que va hacia arriba", detalla el experto.

Con esta sencilla modificación, la climatización del cuarto resulta mucho más rápida.

Como balance final, el profesional asegura que "con estos 3 artículos ganarás eficiencia energética y ahorrarás mucho dinerito en casa".