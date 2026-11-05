Sergio, soldador con más de 30 años de experiencia: "No tengo empleados, tengo máquinas porque no hay mano de obra"

Siempre nos han dicho que las máquinas vienen para quitarnos el trabajo. Pero si miras el mundo de los oficios de toda la vida, la historia es justo al revés: la tecnología se ha convertido en la única salvación frente a la tremenda falta de profesionales.

Así lo cuenta Sergio Boj, un veterano herrero, soldador y carpintero metálico de Torrevieja que lleva más de treinta años en el sector, durante una entrevista en el podcast Sector Oficios.

Hoy en día hay muchísimo más trabajo del que los talleres pueden asumir, creando un atasco gigante en la profesión.

"El problema que hay ahora es que no hay soldadores; la gente no quiere dedicarse a esto y estás hasta arriba de trabajo", confiesa el especialista.

Como es casi imposible encontrar a gente preparada y mantener a un empleado sale carísimo, la solución de Sergio ha sido llenar su taller de maquinaria para poder sacarlo todo adelante él solo.

"No me complico teniendo un trabajador porque los costes no salen a cuentas. Por eso no tengo empleados, tengo máquinas; no queda más remedio porque no hay mano de obra", sentencia.

Este problema empeora, según el artesano, porque lo que se estudia no encaja con lo que pide la calle.

Aunque en los centros de Formación Profesional (FP) enseñan técnicas de soldadura muy precisas, Sergio critica que no preparan a los alumnos para fabricar desde cero cosas tan normales como una puerta, un portón o una valla.

Para superar esta falta de manos, la tecnología no solo le ha dado máquinas, sino que ha cambiado por completo su forma de vender.

Como el 95 % de sus clientes son extranjeros, decidió usar las redes sociales para enseñar cómo trabaja en el día a día.

"Pensaban que yo tenía una oficina, compraba a una gran empresa y luego lo instalaba. Para mostrarles que lo mido, lo sueldo y lo instalo yo mismo, empecé a hacer vídeos", recuerda.

Esta idea de grabarse en el taller arrasó en internet, logrando millones de visualizaciones y convirtiendo su móvil en la mejor herramienta para captar clientes de todo el mundo.

El típico taller de antes es ahora un espacio donde la informática convive con el soplete.

Sergio gestiona los presupuestos y responde a los clientes en tiempo real sin moverse de la obra: "Lo mismo te pego un cordón de soldadura que dejo la herramienta y me pongo a atender un correo electrónico o a hacer una factura".

Su historia resume el gran cambio del metal: un oficio que, para no desaparecer, necesita urgentemente digitalizarse, triunfar en redes sociales y apoyarse en las máquinas.