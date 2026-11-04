Pedro, 48 años, fontanero: "Es el gremio que peor está en cuanto a futuro relevo generacional. Necesitamos que aprendáis"

En un contexto tecnológico marcado por la acelerada automatización, la disrupción de la inteligencia artificial (IA) y la creciente saturación del mercado laboral digital, la economía física enfrenta una paradoja crítica: la preocupante escasez de mano de obra cualificada en sectores esenciales.

Mientras miles de jóvenes orientan su trayectoria profesional hacia el software y los servicios digitales altamente competitivos, los oficios técnicos de instalaciones y mantenimiento sufren un vacío generacional sin precedentes que amenaza la sostenibilidad de los entornos urbanos.

En el pódcast Sector Oficio, el diagnóstico de Pedro (48 años), fontanero autónomo de GK Reparaciones con décadas de experiencia en el sector multiservicio y reparaciones, refleja con absoluta nitidez la magnitud de esta crisis laboral.

Tras décadas en la profesión, advierte de que la falta de jóvenes aprendices está llevando al límite a los trabajadores en activo, poniendo en riesgo la continuidad del sector.

"Es el gremio que peor está en cuanto a futuro relevo generacional", advierte Pedro al analizar la evolución de su oficio.

Ante esta preocupante encrucijada, lanza un llamamiento directo a las nuevas generaciones: "Lo que necesitamos es que aprendáis porque nosotros no vamos a estar toda la vida y yo ya tengo 50 años y me encuentro cansado".

Esta acusada falta de personal contrasta con un volumen de demanda que supera con creces la capacidad de respuesta actual del mercado.

Pedro explica que la sobrecarga de avisos es tan extrema que su equipo se ha visto obligado a renunciar a periodos de descanso acumulados para garantizar la atención a las averías urgentes.

No obstante, esta falta de mano de obra oculta una oportunidad económica de alta rentabilidad que la juventud suele pasar por alto.

Paloma, profesional reconvertida desde la industria textil tras completar un curso de formación práctica, demuestra la viabilidad financiera inmediata del oficio: en su segundo mes gestionando reparaciones de aseguradoras alcanzó una facturación de 4.000 euros sin contar con experiencia previa en el sector.

Para revertir este déficit estructural, los profesionales insisten en la urgencia de desmantelar los profundos prejuicios culturales que desvalorizan el trabajo manual frente a la formación universitaria o tecnológica tradicional.

Paloma subraya la necesidad de transformar esta mentalidad desde el seno familiar, sosteniendo que "la chorradita tiene que acabar en los padres", quienes deberían incentivar que los jóvenes adquieran competencias técnicas y aprendan un oficio de forma paralela o alternativa a sus estudios superiores.

En una era donde la infraestructura digital y el hardware requieren de un soporte físico ininterrumpido para operar, la escasez de vocaciones en la fontanería se consolida como un desafío estratégico de primer orden.