Santiago, fontanero con 20 años de experiencia: "No hay gente: fiché a un amigo pescadero para reconvertirlo en fontanero"

En un panorama laboral marcado por la transformación digital, la automatización y la saturación de graduados que buscan empleos de oficina, el sector de las instalaciones y el acondicionamiento técnico atraviesa una profunda paradoja: la demanda de servicios no para de crecer, pero falta relevo generacional.

Mientras miles de perfiles jóvenes compiten por puestos administrativos golpeados por la precariedad o la masificación digital, los oficios técnicos esenciales sufren una escasez de mano de obra tan crítica que obliga a buscar talento en sectores productivos totalmente ajenos.

Santiago Villafruela, fontanero madrileño con más de dos décadas de trayectoria en la fontanería de obra nueva, conoce de primera mano este estrangulamiento.

"No hay gente. En Madrid ya quedan muy pocos profesionales y la media de edad de los oficiales no para de subir", advierte.

Esta acusada falta de personal técnico cualificado ha generado un embotellamiento en la edificación, dejando a las empresas instaladoras sin capacidad para cubrir todos los proyectos del mercado.

Ante la imposibilidad de reclutar perfiles experimentados, Santiago decidió apostar por la reconversión laboral directa.

"Tenía un amigo de la infancia que llevaba 17 años trabajando de pescadero en un gran mercado de Madrid. Le vi ganas y le dije: '¿Te apetece salir del mercado y venirte conmigo?'", relata.

Tras dar el salto, el excomerciante pasó a formar parte de su equipo junto a su sobrino de 20 años, demostrando cómo la curva de aprendizaje en las profesiones técnicas se ha acortado de forma radical.

Lejos del estereotipo del trabajo manual penoso y artesanal basado en la soldadura con plomo, la fontanería actual ha experimentado su propia revolución tecnológica.

El uso generalizado de herramientas a batería, prensas eléctricas y materiales sintéticos avanzados como el multicapa o los sistemas de expansión ha simplificado y acelerado los procesos de montaje.

"En obra nueva el trabajo es muy limpio y estructurado. Si alguien tiene ganas de aprender, en poco tiempo adquiere la base para defenderse perfectamente en el oficio", subraya.

El gran obstáculo para captar vocaciones radica en los salarios de entrada y en la percepción social del trabajo físico.

"Si a un chico le pones un sueldo similar para estar sentado frente a un ordenador en una oficina o en la hostelería, prefieren lo primero", argumenta Santiago.

Sin embargo, el contraste es evidente: la saturación del empleo digital frente a la escasez de instaladores cualificados está revalorizando los oficios esenciales.

Para quienes deciden reciclarse desde otros sectores, la combinación de tecnología de montaje eficiente, alta demanda y posibilidad de emprender convierte a la fontanería en un refugio laboral altamente rentable.

"El sector necesita una vuelta en la formación y en los sueldos para atraer a los jóvenes, porque trabajo hay más que de sobra", concluye.