Paloma, 46 años, fontanera: "Que les quiten las chorradas a los jóvenes, aparte de ganar mucho dinero, es muy bonito"

Los oficios tradicionales están inmersos en una crisis marcada por una escasez de nuevos profesionales cualificados y una falta de relevo generacional. Pero hay gente que se está dando cuenta de esto, cambiando de carreras en busca de estos nuevos terrenos.

Es el caso de Paloma, una madrileña de 46 años que decidió dar un giro radical a su vida laboral para convertirse en fontanera tras haber pasado años en el sector textil, como ha explicado en una entrevista a Sector Oficios Podcast.

La trayectoria de Paloma demuestra que nunca es tarde para aprender una nueva profesión, y que los oficios 'de siempre' siguen ofreciendo oportunidades económicas y profesionales muy atractivas para las nuevas generaciones, si se dan cuenta de ello.

Esta es una historia incluso más sorprendente porque Paloma no se inició en la fontanería como parte de una tradición familiar ni por una vocación temprana, sino por una necesidad práctica; eso demuestra que no es necesario tener esos lazos con este oficio para iniciarse en él.

Tras comprarse una casa en ruinas en Segovia por apenas 18.000 euros para restaurarla, Paloma se apuntó a varios cursos organizados en la Comunidad de Madrid, entre los que se encontraba un curso de fontanería de un mes de duración.

Tras pasar por cuatro meses de prácticas y trabajos propios, la oportunidad de un trabajo solicitado por una vecina le abrió las puertas para meterse en el sector a través de una pequeña empresa.

De esta manera, empezó a trabajar en el ámbito de las reparaciones para compañías de seguros, una labor que considera una excelente formación pagada, aunque no sin sus obstáculos y problemas.

Por ejemplo, Paloma confirma que aún existe un sentimiento machista en la construcción, con la anécdota de clientes que habían pedido un fontanero; su respuesta "pues le ha tocado una fontanera", es una muestra de la fortaleza que las mujeres aún tienen que mostrar en este sector si quieren ser respetadas.

Paloma, 46 años, fontanera: "Que les quiten las chorradas a los jóvenes, aparte de ganar mucho dinero, es muy bonito"

Sin embargo, Paloma se dio cuenta pronto de que este era un filón. "Mi segundo mes trabajando en seguros, yo salí de ahí con 4.000 € y dije, 'coño, sin experiencia, 4.000 €, tu se lo pones a un chavalín y dice 'venga, vamos'".

La historia de Paloma contrasta con la de otros profesionales que han seguido una vía más 'clásica' para entrar en el sector, como la de Pedro, que creció en el oficio ya que su padre y tres de sus tíos se dedicaban a ello.

Como resultado, a los 13 años dejó la escuela para trabajar directamente con su padre como ayudante, aprendiendo desde muy joven las técnicas del oficio; tras un periodo como albañil, decidió obtener la certificación y consolidar su propia empresa.

Mientras que Paloma representa el perfil del profesional que viene de otros sectores pero que se puede adaptar con formación práctica, Pedro encarna el aprendizaje de la vieja escuela desde la infancia. Pero ambos son caminos válidos para entrar en el sector, algo que Paloma cree que debe ser el estándar actual para los jóvenes.

"La chorradita tiene que acabar en los padres, un padre que puede ser arquitecto o ingeniero, concienciar a su hijo de que tiene que tener unos estudios, pero a la vez un oficio".

Paloma también pide a los jóvenes "que se metan en oficios, si pueden en fontanería, mejor que mejor", reclamando "Que les quiten las chorradas, por favor, porque aquí aparte de ganar mucho dinero es todo muy bonito, hay unas aventuras bestiales".