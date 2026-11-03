Gonzalo (29 años), instalador de placas solares y empresario: "Una instalación básica de 6 paneles cuesta unos 4.000 €"

El sector de la energía fotovoltaica en España ha entrado en una fase de madurez y profesionalización tras el vertiginoso boom experimentado en los últimos años.

En una entrevista en el podcast Sector Oficios, Gonzalo, instalador, responsable de producción y socio de Efitar Ingeniería, repasó la realidad financiera y técnica del autoconsumo, aportando cifras clave para quienes sopesan dar el paso a la energía solar en sus hogares o empresas.

Uno de los datos más demandados por los usuarios es el presupuesto necesario para equipar una vivienda unifamiliar.

Gonzalo fue categórico al detallar la cifra media de entrada en el mercado residencial: "Una instalación de unos seis paneles, inversor y medidor de energía, incluyendo legalizaciones y licencias, se sitúa entre los 4.000 y 4.500 euros".

El especialista enfatizó que este tipo de proyectos son especialmente idóneos para chalets o viviendas unifamiliares, donde los propietarios registran consumos eléctricos elevados durante las horas centrales del día.

A este desembolso inicial hay que restar las bonificaciones en el IBI, las deducciones fiscales en el IRPF y los fondos europeos, factores que aceleran la recuperación del dinero.

El empresario destacó los breves plazos de amortización que han presenciado en sus obras: "Hemos tenido clientes con baterías que han amortizado toda la inversión en solo 1 o 2 años".

Asimismo, recordó que durante la crisis energética la gente llegó a pagar "400 euros por megavatio hora", lo que disparó la urgencia por instalar.

El profesional explicó también en Sector Oficios que el retorno económico es hoy mucho más eficiente gracias al gran salto tecnológico en la fabricación de los módulos.

"Antes una placa te podía estar produciendo 200 W por un par de metros cuadrados y ahora produce 600 W; tenemos tres veces más capacidad de producción en la misma superficie", afirmó Gonzalo.

Esta evolución permite abordar desde viviendas pequeñas hasta grandes cubiertas industriales con "8.000 u 8.500 placas", e incluso participar en parques solares de "300 MW".

La prevención ante posibles cortes de luz tras el apagón peninsular del año pasado ha sido otro motor clave de demanda.

Según el instalador, los equipos de respaldo (backup) más sencillos arrancan en "150 euros más la mano de obra", mientras que los sistemas integrados más avanzados oscilan entre "800 y 1.100 euros".

La gran innovación reside en la gestión domótica: "Ya hay sistemas con inteligencia artificial que, junto a una batería, analizan tus hábitos para decidir cuándo comprar o vender electricidad a la red".

Por último, Gonzalo repasó los sueldos de la mano de obra cualificada que ejecuta estas obras en los tejados.

"Un oficial en el sector está ganando entre 23.000 y 24.000 euros al año", detalló, remarcando la exigencia técnica de un oficio con un gran futuro por delante.