Un ferretero, sobre el frío en casa: "Recomiendo abrir el cajón de la persiana y pegar una tira de aislamiento térmico"

Muchas viviendas pierden una cantidad ingente de calor durante los meses de invierno sin que sus propietarios logren identificar el origen exacto de la fuga.

Aunque la inversión en cerramientos de alta gama suele ser la primera opción para mejorar la eficiencia energética en el hogar, existe un puente térmico crítico que suele pasar inadvertido: el hueco superior donde se enrollan las lamas de las persianas.

El divulgador y profesional Toño Escrig ha advertido a través de sus canales digitales, como TikTok, sobre este error tan extendido en la climatización doméstica.

En palabras del especialista, "da igual lo buena que sea tu ventana, que por el cajón de la persiana os va a seguir entrando fresco".

Este espacio hueco conecta directamente el interior de la estancia con las corrientes de aire exterior si no cuenta con una barrera adecuada.

Afortunadamente, atajar este problema no requiere obras costosas ni la intervención de técnicos especializados: "con esto hoy lo vamos a solucionar", recalca el ferretero.

La intervención comienza desmontando la estructura que protege el mecanismo.

"Lo único que tenéis que hacer es quitar la tapa de la persiana, la mía es con clecs, se quita haciendo presión, hay otras que van con tornillos", detalla Escrig al mostrar la accesibilidad de la maniobra.

Una vez que el hueco queda expuesto, el siguiente paso resulta fundamental para garantizar la durabilidad de la reforma casera: la higiene de la superficie interna.

"Quitamos la tapa, ahora antes de poner la solución limpiamos un poquito", subraya el experto.

Con la zona libre de polvo acumulado y restos de suciedad, el adhesivo puede fijarse con garantías de éxito: "una vez lo tengamos limpio vamos a montar el aislamiento térmico para cajón de persianas, lo medimos y lo cortaremos con unas tijeras a la medida".

Se trata de paneles flexibles de polietileno o espumas técnicas diseñadas específicamente para frenar la transmitancia térmica y acústica sin interferir en el giro del eje.

El montaje final apenas toma unos minutos.

"Y ahora es tan fácil como quitar esto y pegarlo dentro del cajón", explica mientras adhiere la lámina sobre el panel posterior del tambor.

Antes de sellar definitivamente el registro, conviene realizar una prueba funcional preventiva.

Según recuerda el creador de contenido, "una vez puesto el aislamiento, comprueba que la persiana funciona correctamente y por último ponemos la tapa otra vez".

Esta sencilla mejora de bricolaje técnico permite reducir de forma notable las pérdidas térmicas y optimizar el consumo de la calefacción con una inversión mínima.