José Navarro, 39 años, fontanero autónomo: "Si me ofrecieran hoy un trabajo asalariado de 4.000 € al mes, no lo aceptaría"

En una era marcada por el desgaste profesional en entornos corporativos y la búsqueda constante de flexibilidad, la historia de José Navarro refleja un fenómeno cada vez más extendido: el retorno a los oficios técnicos como vía de emancipación personal.

Con 39 años y afincado en Bétera (Valencia), este fontanero autónomo representa a una generación que ha decidido cambiar las métricas de rendimiento por el control total de su tiempo.

Antes de tomar el relevo en el negocio familiar tras la jubilación de su padre, Navarro desarrolló una carrera de 14 años en el sector del renting y la venta de vehículos.

Disponía de coche de empresa, combustible cubierto y unos ingresos envidiables.

"El mes máximo que llegué a ganar en nómina por comisiones e incentivos fue de 4.300 euros, con una media de unos 2.000 euros al mes", recuerda.

Sin embargo, el peaje psicológico resultaba insostenible. "Aquel trabajo era muy psicológico. Todos los meses estabas con el objetivo y siempre querían más. Ya no estaba a gusto", añade en el pódcast Sector Oficios.

La búsqueda de alternativas no estuvo exenta de tropiezos.

En un intento previo por salir del sector comercial, solicitó una excedencia para incorporarse como fontanero a una contrata de aseguradoras con la promesa de cobrar 2.000 euros mensuales.

La experiencia duró apenas tres semanas: "Llegaba a casa y reventaba a llorar de la ansiedad. Se me hizo grande porque eran todo complicaciones".

Aquel episodio le obligó a reorientar su estrategia. Durante el confinamiento por el COVID-19, decidió sacarse el certificado profesional de fontanería para adquirir la base teórica que le faltaba y asumir la cartera de clientes de su padre.

Hoy, tras más de dos años ejerciendo por cuenta propia, sus prioridades han cambiado radicalmente.

"Si me ofrecieran hoy un trabajo asalariado y me pagaran 4.000 euros al mes, no me iría", afirma rotundamente.

Navarro aclara que su postura no obedece a un cálculo puramente financiero: "No quiere decir que yo gane más. A lo mejor algún mes sí, pero la libertad de decidir si hoy trabajo hasta las nueve o si este viernes me lo cojo libre no la cambio".

Esa autonomía se traduce también en una estricta política comercial.

Como autónomo, ha aprendido a fijar sus propias condiciones frente a las dinámicas del mercado habitual: "Lo que más me ha costado de ser autónomo es aprender a decir a un cliente que no. Si un cliente me llama para pedirme que le baje el precio, le digo que no voy a trabajar".

Además, rechaza tajantemente a administraciones de fincas y aseguradoras que imponen plazos de cobro a 30, 60 o 90 días: "Prefiero cobrar avisos pequeños al momento de 40, 50 o 100 euros que regalar mi trabajo".

En un mercado laboral obsesionado con el estatus de oficina, la fontanería le ha devuelto el control de su agenda.