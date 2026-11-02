Hernán, albañil y empresario: "Quiero contratar a un oficial de primera y no lo encuentro en España por ninguna parte"

El sector de la reforma y la construcción en España vive una paradoja crítica: mientras la demanda de obras no deja de crecer, las pequeñas y medianas empresas del sector se topan con un muro insuperable a la hora de ampliar sus plantillas.

La falta de profesionales cualificados y comprometidos está frenando de golpe la actividad de negocios consolidados, cuyos propietarios prefieren rechazar proyectos antes que arriesgar la calidad del servicio por la falta de personal capacitado.

El testimonio de Hernán Mora, profesional con más de 27 años de trayectoria y al frente de una firma de reformas integrales, ilustra con crudeza la realidad que afrontan los autónomos y pequeños empresarios del sector.

Pese a contar con demanda continua y obras adjudicadas —como la reparación de tejados en institutos públicos—, la búsqueda de personal especializado se ha convertido en una misión imposible, incluso acudiendo a las vías oficiales de empleo.

"Yo quiero contratar un oficial, y no lo encuentro. Yo no lo encuentro. Pido por ejemplo a la oficina de empleo y me mandan supuestamente oficiales de primera, pero no responden a la calidad de trabajo que se exige hoy", explica el empresario en el pódcast Sector Oficios.

A la dificultad manifiesta para encontrar artesanos cualificados se suma un problema persistente de absentismo laboral que desarticula la planificación diaria de las obras.

Según relata Hernán, la inestabilidad de las contrataciones recientes afecta directamente a la productividad y genera una profunda incertidumbre operativa.

"En los años anteriores no me acuerdo de haber llevado gente que tenga este tipo de bajas. Ahora mismo tengo a dos personas de baja en un equipo pequeño; una persona menos en el grupo es un golpe durísimo para la empresa", lamenta.

Esta brecha de personal contrasta con las oportunidades económicas que ofrece el oficio.

Mora recuerda que la albañilería es una profesión digna, estable y fundamental para la economía, por lo que critica que las trabas gubernamentales y la carga impositiva estén empujando a trabajadores cualificados hacia otros sectores.

"Diría que nuestros gobernantes aflojen muchas cosas como Hacienda, que quiebra a muchos buenos profesionales. Hay buenos profesionales que tendrían que estar en los oficios y están en fábricas", señala.

Ante esta situación, el empresario ha tomado la decisión drástica de congelar el tamaño de su negocio para no comprometer su reputación.

Con una agenda completa y clientes en lista de espera que abonan un anticipo del 10% para reservar fecha, Hernán concluye con una reflexión firme sobre el futuro de su actividad: "No quiero crecer más. No tenemos profesionales para dar lo que nosotros exigimos".