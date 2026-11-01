Javier Sequera, albañil y dueño de una empresa de reformas. YouTube - Sector Oficios Podcast.

Javier Sequera, 42 años, albañil y empresario: "Un oficial muy bueno puede ganar 3.000 € al mes, pero no se hará millonario"

En plena era de la automatización y la economía de los creadores de contenido, los oficios tradicionales viven una inesperada transformación digital impulsada por las redes sociales.

Javier Sequera (42 años), conocido en la red por su canal 'Obra con Criterio' y director de su propia empresa de reformas y construcción integral, analizó en el podcast Sector Oficios la convergencia entre la visibilidad digital, la captación de clientes y la realidad económica del sector.

Frente a la narrativa digital que presenta a los oficios técnicos como la alternativa dorada frente a los empleos de oficina, Sequera desmonta las expectativas de enriquecimiento acelerado.

"Aquí no se va a hacer millonario nadie. Puedes ganarle dinero sí, pero millonario no te vas a hacer", subraya el constructor.

En un mercado tensionado por la falta de profesionales cualificados, los especialistas cotizados obtienen remuneraciones atractivas, aunque condicionadas por la estructura de costes.

"Por mucho que seas un oficial muy bueno que se pueda levantar 2.500 o 3.000 euros al mes, es un sueldo muy digno para lo que hay, pero no te va a hacer millonario", precisa, enfatizando que tras los ingresos brutos se esconden elevados gastos operativos, fiscales y de materiales.

La verdadera disrupción tecnológica en la firma de Sequera no procedió del software empresarial tradicional, sino de la creación de contenido técnico y la marca personal.

Tras lanzar 'Obra con Criterio' en plataformas como TikTok e Instagram impulsado por su entorno, convirtió la ventana digital en su canal prioritario de captación de proyectos.

"Hoy en día lo que te da las redes sociales es visibilidad. El que esté subiendo vídeos y tenga un impacto va a tener más trabajo seguro, porque el cliente te está viendo y ve cómo trabajas", explica.

Su estrategia pasa por traducir rigurosos conceptos de patología y ejecución constructiva a un lenguaje accesible para el consumidor digital.

Esta digitalización del sector se beneficia de la democratización del aprendizaje mediante bases de datos abiertas, contenido audiovisual e inteligencia artificial.

"Hoy en día es superfácil. Con las redes sociales, con YouTube, con inteligencia artificial... para aprender está mucho más fácil que hace años", reconoce Sequera. No obstante, advierte que la abundancia de datos no sustituye al rigor en la obra.

"Tenemos una cantidad de materiales y sistemas eficientes, pero el gran problema es la falta de criterio en la obra. Lo que manda es el sistema completo, no un solo material", añade el empresario.

Sequera concluye recordando que la tecnología digital actúa como un potente multiplicador del conocimiento, pero jamás reemplazará a la ejecución profesional.