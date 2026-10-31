Joan Pascual, fontanero, y un radiador tapado por una cortina. TikTok/Unsplash Omicrono

Joan, fontanero con más de 18 años de experiencia: "Deja los radiadores libres de obstáculos para que el calor fluya mejor"

Con la inminente llegada de los meses más fríos del año, preparar el hogar para las bajas temperaturas se convierte en una prioridad absoluta.

Sin embargo, en el afán por encender los sistemas de climatización, como los radiadores, cuanto antes, es habitual cometer descuidos que terminan disparando la factura energética y reduciendo el confort de la vivienda.

Para evitarlo, Joan Pascual, un reconocido fontanero que acumula cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, ha compartido su conocimiento profesional advirtiendo sobre las prácticas que debemos desterrar.

Su primer aviso es rotundo: "No enciendas tu calefacción sin antes haber hecho esto".

El mayor problema que detectan los profesionales en las viviendas tiene una solución sorprendentemente sencilla, pero que a menudo pasamos por alto por cuestiones estéticas o de distribución del mobiliario.

Ocultar los emisores térmicos detrás de sofás, muebles o pesados cubre-radiadores es una de las principales causas de pérdida de eficiencia.

Por ello, la recomendación principal del experto es muy clara: "Deja los radiadores libres de obstáculos para que el calor fluya".

#ocuconsumidores #publicidad #fontanero ♬ sonido original - @elfontaJoan @elfontajoan Aquí te dejo unos consejos super útiles para poner en marcha tu calefacción antes del invierno. 1- Comprueba que las llaves estén abiertas y no haya fugas. 2- Deja los radiadores libres de obstáculos para que el calor fluya. 3- Pon la presión de la caldera entre 1 y 1'5B para que funcione correctamente. 4- Aprovecha el calor del sol abriendo las cortinas 5- Ubica el termostato en un buen sitio. Lejos de fuentes de calor o corrientes de aire. 6- Purga los radiadores Y no olvides de visitar la web de @ocuconsumidores la organización de consumidores y usuarios que te ayuda a ahorrar, donde encontrarás más trucos para ahorrar y compradores de tarifas. #ocu

Al taparlos, impedimos la correcta circulación del aire caliente, obligando a la caldera a trabajar durante mucho más tiempo para alcanzar la temperatura deseada, lo que se traduce inevitablemente en un mayor gasto económico.

"Si tienes algún radiador tapado, descúbrelo", aconseja de forma directa.

Más allá de despejar el espacio, el mantenimiento técnico básico es innegociable antes del invierno.

Joan señala que si al encender el sistema el usuario escucha ruidos raros o nota que el aparato no calienta por la parte superior, es un síntoma inequívoco de que hay aire acumulado en el interior del circuito.

La solución es rápida y accesible para cualquier persona. Basta con utilizar un destornillador o una simple moneda para abrir la pequeña válvula lateral y dejar que salga el aire retenido hasta que empiece a gotear agua.

Tal y como explica en su vídeo, resulta "superfácil purgar un radiador".

Además, subraya la vital importancia de revisar la presión de la caldera, indicando que debe situarse siempre entre uno y un bar y medio, ya que si está por debajo de esa marca los radiadores no rendirán adecuadamente.

El control de la temperatura es el último factor determinante para lograr un consumo inteligente.

El experto aconseja ubicar el termostato lejos de fuentes de calor o corrientes de aire y ajustarlo a una temperatura ideal que oscile entre los 19 y 22 grados, recordando que cada grado de menos reduce significativamente el gasto.

A esto suma un truco de sentido común y totalmente gratuito: abrir las cortinas durante el día para que el sol caliente la casa de forma natural y cerrar a cal y canto las persianas por la noche para aislar mejor las estancias.

Como broche final para proteger el bolsillo del consumidor, el fontanero recomienda apoyarse en plataformas como la OCU para comparar tarifas y asegurar un invierno cálido sin sobresaltos económicos.